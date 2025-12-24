पीले पड़ गए हैं आपके पसंदीदा सफेद कपड़े? इन जादुई घरेलू तरीकों से लौटाएं खोई हुई चमक

How to Remove Stain From Clothes: ज्यादातर लोगों को सफेद कपड़े पहनना पसंद होता है, लेकिन सफेद कपड़ों की देखभाल भी उतनी ही मुश्किल होती है. थोड़ी भी लापरवाही से सफेद कपड़े पीले पड़ने लगते हैं और नतीजा ये होता है की उनकी चमक धीरे-धीरे खत्म हो जाती है. इसका बड़ा कारण पसीना, गलत डिटर्जेंट का ज्यादा इस्तेमाल और गलत तरीके से धुलाई जैसी समस्या हो सकती है. अगर आप भी ऐसी किसी समस्या फेस कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जिसे अपनाकर आप सफेद कपड़ों को फिर से चमकदार बना सकते हैं.

नींबू और धूप का कमाल

सफेद कपड़ों से पीलापन दूर करने के लिए नींबू आपकी मदद कर सकता है. दरअसल नींबू एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है. ऐसे में एक बाल्टी गुनगुने पानी में दो नींबू का रस डालें और पीले पड़े सफेद कपड़ों को इसमें 2 से 3 घंटे भिगोकर छोड़ दें. अब इन कपड़ों को हल्के डिटर्जेंट से धो लें. धोने के बाद कपड़ों को धूप में सुखाएं. धूप और नींबू मिलकर कपड़ों के पीलेपन को हटाने में मदद करते हैं और सफेदी को वापस लाते हैं.

बेकिंग सोडा और सिरके का इस्तेमाल

बेकिंग सोडा और सिरके की मदद से भी कपड़ों के पीलेपन का खत्म किया जा सकता है. बेकिंग सोडा सफेद कपड़ों की गंदगी को गहराई से साफ करता है. एक बाल्टी पानी में आधा कप बेकिंग सोडा मिलाएं और कपड़ों को 1 घंटे तक भिगोकर रखें. अब कपड़ों को धेते समय इसमें थोड़ा सा सिरका डालें. सिरका रेशों में जमी गंदगी को निकालता है और उसे मुलायम बनाने का काम करता है. ऐसा करने से कपड़े साफ होने के साथ-साथ उनमें चमक आती है.

सही धुलाई और रखने के तरीके

कई बार गलत तरीके से कपड़ों को धुलने और रखने के तरीके भी सफेद कपड़ों की रंगत को खराब कर सकता है. ऐसे में सफेद कपड़ों को धोते समय ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे कपड़ों में साबुन की परत जम जाती है. धोने के बाद कपड़ों को पूरी तरह सुखाना जरूरी है, क्योंकि नमी से भी कई बार कपड़े पीले पड़ जाते हैं. साथ ही सफेद कपड़ों को हमेशा ड्राई और हवादार जगह पर ही रखें.

