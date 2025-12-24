Advertisement
trendingNow13051398
Hindi Newsलाइफस्टाइलपीले पड़ गए हैं आपके पसंदीदा सफेद कपड़े? इन जादुई घरेलू तरीकों से लौटाएं खोई हुई चमक

पीले पड़ गए हैं आपके पसंदीदा सफेद कपड़े? इन जादुई घरेलू तरीकों से लौटाएं खोई हुई चमक

How to Remove Stain From Clothes: सफेद कपड़े पहनने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सफेद कपड़ों में बहुत जल्दी पीलापन आ जाता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कपड़ों के पीलेपन को दूर कैसे करें? 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीले पड़ गए हैं आपके पसंदीदा सफेद कपड़े? इन जादुई घरेलू तरीकों से लौटाएं खोई हुई चमक

How to Remove Stain From Clothes: ज्यादातर लोगों को सफेद कपड़े पहनना पसंद होता है, लेकिन सफेद कपड़ों की देखभाल भी उतनी ही मुश्किल होती है. थोड़ी भी लापरवाही से सफेद कपड़े पीले पड़ने लगते हैं और नतीजा ये होता है की उनकी चमक धीरे-धीरे खत्म हो जाती है. इसका बड़ा कारण पसीना, गलत डिटर्जेंट का ज्यादा इस्तेमाल और गलत तरीके से धुलाई जैसी समस्या हो सकती है. अगर आप भी ऐसी किसी समस्या फेस कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जिसे अपनाकर आप सफेद कपड़ों को फिर से चमकदार बना सकते हैं. 

 

नींबू और धूप का कमाल
सफेद कपड़ों से पीलापन दूर करने के लिए नींबू आपकी मदद कर सकता है. दरअसल नींबू एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है. ऐसे में एक बाल्टी गुनगुने पानी में दो नींबू का रस डालें और पीले पड़े सफेद कपड़ों को इसमें 2 से 3 घंटे भिगोकर छोड़ दें. अब इन कपड़ों को हल्के डिटर्जेंट से धो लें. धोने के बाद कपड़ों को धूप में सुखाएं. धूप और नींबू मिलकर कपड़ों के पीलेपन को हटाने में मदद करते हैं और सफेदी को वापस लाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बेकिंग सोडा और सिरके का इस्तेमाल 
बेकिंग सोडा और सिरके की मदद से भी कपड़ों के पीलेपन का खत्म किया जा सकता है. बेकिंग सोडा सफेद कपड़ों की गंदगी को गहराई से साफ करता है. एक बाल्टी पानी में आधा कप बेकिंग सोडा मिलाएं और कपड़ों को 1 घंटे तक भिगोकर रखें. अब कपड़ों को धेते समय इसमें थोड़ा सा सिरका डालें. सिरका रेशों में जमी गंदगी को निकालता है और उसे मुलायम बनाने का काम करता है. ऐसा करने से कपड़े साफ होने के साथ-साथ उनमें चमक आती है. 

 

सही धुलाई और रखने के तरीके
कई बार गलत तरीके से कपड़ों को धुलने और रखने के तरीके भी सफेद कपड़ों की रंगत को खराब कर सकता है. ऐसे में सफेद कपड़ों को धोते समय ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे कपड़ों में साबुन की परत जम जाती है. धोने के बाद कपड़ों को पूरी तरह सुखाना जरूरी है, क्योंकि नमी से भी कई बार कपड़े पीले पड़ जाते हैं. साथ ही सफेद कपड़ों को हमेशा ड्राई और हवादार जगह पर ही रखें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

how to remove stain from clotheshow to remove yellow stains from white clothes

Trending news

काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
Nobel Prize
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान