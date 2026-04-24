पति-पत्नी अपना लें ये रूल, जीवन भर बनेगा रहेगा प्यार

शादी का मतलब केवल साथ रहना नहीं होता है. शादी में रोजाना रिश्ते को संभालना, रिश्ते को समझने और मजबूत बनाना होता है. पति-पत्नी के छोटे-छोटे बिहेवियर से ही तय होती जाती है कि उनका रिश्ता खुशहाल रहेगा या फिर आने वाले समय में टेंशन बनी रहेगी. अक्सर कपल बड़ी से बड़ी बातों का तो ध्यान देते हैं लेकिन छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं. जिस वजह से शादीशुदा जिंदगी में खटास आने लगती है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी रहे तो आपको इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रखना चाहिए.

दूसरों के सामने झगड़ा ना करें

पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोंक-झोंक होती है. लेकिन अपनी पर्सनल लड़ाई कभी भी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए. चाहरे परिवार वाले हो, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो. अपने रिश्ते के बारे में आपस में ही बात करनी चाहिए. दूसरों के सामने लड़ने से रिश्ते पर असर पड़ सकता है.

दूसरों के सामने लड़ाई होने से कई बार लोग बीच में दखल देने लगते हैं. इससे बात सुलझने की बजाय उलझ सकती है. पति-पत्नी दोनों का सम्मान कम हो सकता है. किसी बात पर गुस्सा आए तो खुद को शांत रखना चाहिए. सही समय पर अकेले में बात करें. कमरे में बैठकर आराम से बात करें. इससे मनमुटाव खत्म हो सकता है.

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झगड़े को बिना सुलझाए सो जाना

पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव होता है तो रात को बिना बात करे सोना नहीं चाहिए. इससे मन में दूरी बढ़ने लगती है, और रिश्ते में दरार आने लगती है. अगर पति-पत्नी के बीच कोई नाराजगी है तो इसे बिना सुलझाए सोना नहीं चाहिए. रात को सोने से पहले उसे सुलझा लेना चाहिए.

कोशिश करें को रात को सोने से पहले बात हो जाए. कई बार छोटी सी सॉरी से आपके सारे गिले शिकवे दूर हो सकते हैं. अगर सॉरी से बात बन जाए तो इसे बोलकर आप अपने झगड़े को खत्म कर सकते हैं.