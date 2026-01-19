Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलहेयर डिटॉक्स करने का नेचुरल तरीका, इन 4 स्टेप्स से बदलें अपने बालों का हाल

हेयर डिटॉक्स करने का नेचुरल तरीका, इन 4 स्टेप्स से बदलें अपने बालों का हाल

Hair Detox: बालों का झड़ना और असमय सफेद होना एक आम समस्या है, जिससे राहत पाने के लिए 'हेयर डिटॉक्स' बेहद जरूरी है. ऐसे में इस खबर में हम आपको हेयर डिटॉक्स के बारे में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:09 AM IST
हेयर डिटॉक्स करने का नेचुरल तरीका, इन 4 स्टेप्स से बदलें अपने बालों का हाल

Hair Care Tips: आज के समय में हर दूसरा आदमी बाल से जुड़ी समस्याओं से परेशान है. बाल झड़ने से लेकर असमय सफेद होना आम समस्या हो गई है. लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि 'हेयर डिटॉक्स' से आम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. जैसे पूरी बॉडी की सफाई के लिए डिटॉक्स करना जरूरी होता है, वैसे ही बालों को डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी होता है. इससे डैंड्रफ, सिर की खुजली और बालों की खोई हुई चमक वापस मिल जाती है. 

 

हेयर डिटॉक्स कैसे करें?
आयुर्वेदिक तरीके से हेयर डिटॉक्स सिर्फ बालों की ऊपरी देखभाल नहीं है, बल्कि इसके जरिए समस्या की जड़ को खत्म कर स्थायी समाधान देना है. अगर हद से ज्यादा स्कैल्प ऑयली है और सर्दियों में रूसी बढ़ जाती है और बाल झड़ने की समस्या होने लगती है, तो सिर्फ 4 हफ्तों में इन सभी परेशानियों पर काबू पाया जा सकता है. हेयर डिटॉक्स स्कैल्प की गंदगी और तेल को हटाता है और अंदरूनी सफाई करता है, जिससे बालों को नई ऊर्जा मिलती है. अब जानते हैं कि ये करना कैसे है.

पहले हफ्ते करें ये काम
पहले हफ्ते बालों का शुद्धिकरण करें. इसके लिए हफ्ते में दो बार नीम और नींबू के तेल से बालों की अच्छी तरीके से मालिश करें. तेल का गुनगुना होना जरूरी है और फिर केमिकल वाले शैम्पू की जगह रीठा-शिकाकाई के पाउडर को भिगोकर एक पेस्ट तैयार करें. पेस्ट को कुछ समय तक बालों पर लगा रहने दें और फिर धो दें. यह बालों की अंदर से सफाई करता है. यह प्राकृतिक क्लींजर के तौर पर काम करता है.

 

दूसरे हफ्ते बालों को दे पोषण
दूसरे हफ्ते बालों को पोषण दें. इसके लिए हफ्ते में एक बार एलोवेरा जेल और दही मिलाकर बालों पर लगाएं. इससे बालों का रूखापन कम होगा और बाल चमक उठेंगे. इसके साथ ही आहार में भी परिवर्तन लेकर आएं. आहार में तीखा, तला हुआ भोजन और अत्यधिक चीनी खाने से परहेज करें. जितना हो सके, हरी सब्जियों का सेवन करें.

 

तीसरे हफ्ते बालों को दें मजबूती
तीसरे हफ्ते बालों की मजबूती पर काम करें. इसके लिए भृंगराज के तेल से बालों की मालिश करें. भृंगराज का तेल तेजी से बाल वापस लाने में मदद करता है और नए बाल उगाने में भी मददगार है. इसके अलावा, मेथी दाना को रात भर भिगोकर पेस्ट बनाकर नारियल तेल के साथ लगाने से भी बाल घने होते हैं.

 

चौथे हफ्ते करें ये काम
चौथे हफ्ते रखरखाव पर ध्यान दें. इसके लिए गुड़हल के फूल का कंडीशनर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए गुड़हल के फूलों को पानी में उबाल लें और उस पानी से बालों को धोएं. यह बालों के लिए कंडीशनर की तरह काम करेगा.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

