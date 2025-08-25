इन खास चीजों की पोटली रखने से सालों तक चावल में नहीं लगेंगे कीड़े, आजमाएं ये देसी जुगाड़
चावल में कई बार कीड़े और घुन की समस्या हो जाती है. चावल को स्टोर करते समय आप ये पोटली का इस्तेमाल करेंगे तो चावल में कीड़े होने की समस्या नहीं होगी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:47 PM IST
अधिकतर भारतीय लोग चावल को स्टोर करके रखते हैं. लंबे समय तक चावल को स्टोर करके रखने से इसमें कीड़े या घुन लग जाते हैं. चावल से कीड़ों को हटाना बहुत ही मुश्किल काम होता है. इस लेख में आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे. इस उपाय की मदद से आपके चावल में कीड़े नहीं लगेंगे. 

पोटली 
आप चावल को कीड़ों से बचाने के लिए इस पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल के बर्तन में इस पोटली को रखने से चावल में कीड़ों की समस्या नहीं होगी. आइए जानते हैं पोटली कैसे बनाएं. 

पोटली बनाने के लिए जरूरी सामान
आधा चम्मच हल्दी 
आधा चम्मच नमक 
10 से 12 खड़ी लौंग 
10 से 12 काली मिर्च 
पोटली बनाने के लिए कपड़ा 
धागा या रबड़ बैंड 

करें ये काम 
अगर आपके चावल में कीड़े लग चुके हैं तो चावल को अच्छे से छान लें. चावल को अच्छे से साफ करने के बाद इसे एयरडाइट और साफ कंटेनर में रख दें. कंटेनर में नमी नहीं होनी चाहिए. नमी वाले कंटेनर में कीड़े या घुन की समस्या हो सकती है. 

अब बनाएं पोटली 
कपड़ा लें इसमें इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, इसके बाद 10 से 12 लौंग और 10 से 12 काली मिर्च डालें. इसके बाद कपड़े को बांधकर छोटी पोटली बना लें. इसके बाद पोटली को बांध दें. 

इस तरह रखें पोटली 
अब आप कंटेनर में पोटली को नीचे या बीच में दबा दें. आप चावल के कंटेनर में एक से ज्यादा पोटलियां भी रख सकते हैं. पोटली की सुगंध से कीड़े और घुन की समस्या दूर हो सकती है. लौंग और काली मिर्च की तीखी गंध से चावल के कीड़ें दूर हो सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;