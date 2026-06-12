Add Zee Business As A Preferred Source
App

तुलसी के पौधे में नहीं आ रही हैं पत्तियां, अपनाएं ये ट्रिक, पत्तों से भर जाएगा गमला

हिंदू घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है. गर्मियों के मौसम में तुलसी का पौधा सूख जाता है. ऐसे में आप इस सिंपल ट्रिक की मदद से पौधे को हरा-भरा बना सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 12, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:53 PM IST
तुलसी के पौधे में नहीं आ रही हैं पत्तियां, अपनाएं ये ट्रिक, पत्तों से भर जाएगा गमला

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तुलसी के पौधे में नहीं आ रही हैं पत्तियां, करें ये ट्रिक, पत्तों से भर जाएगा गमला
lifestyle3 min ago
2
Kane Williamson13 min ago
3
rajat patidar23 min ago
4
crude oil25 min ago
5
Delhi news33 min ago