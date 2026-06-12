हिंदू घरों में तुलसी का पौधे को बेहद पवित्र पौधा माना जाता है. अधिकतर घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है. गर्मियों के मौसम के तुलसी का पौधा सूख जाता है. अगर आपका तुलसी का पौधा भी सूख गया है. पौधे की देखभाल के लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. इन टिप्स की मदद से आपका पौधा फिर से हरा-भरा हो जाएगा.
तुलसी का पौधा बढ़ तो रहा है लेकिन घना नहीं हो रहा है तो आप इस सिंपल तरीके को अपना सकते हैं. इस तरीके से आपका तुलसी का पौधा घना हो सकता है. इस ट्रिक की मदद से पौधा लंबे समय तक सूखेगा नहीं.
तुलसी के पौधे को लगाने के कुछ समय बाद कटिंग जरूर करें. आप पौधे के ऊपरी भाग को काट दें. कटिंग करने से पौधा तेजी से ग्रो करता है. पौधा काटने पर पौधे में ढेर सारी डंठल निकल जाएगी जिससे पौधा घना होना शूरू हो जाएगा.
तुलसी की मंजरी को हटा देना चाहिए. मंजरी को तोड़कर हटा देना चाहिए. मंजरी हटाने से तुलसी का पौधा तेजी से ग्रो करता है. अगर आपका पौधा लंबा है घना नहीं है तो आप मंजरी को तोड़कर हटा दें.
गर्मियों के मौसम में तुलसी का पौधा बार-बार सूख रहा है तो आपको गर्मी से पौधे की देखभाल करनी चाहिए. पौधे की देखभाल के लिए आप गमले में पानी डाल सकते हैं.
पौधे को सीधे धूप लगने से बचाना चाहिए. तुलसी के पौधे को किसी छाया वाली जगह पर रखना चाहिए.
तुलसी के पौधे में ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए. ज्यादा पानी डालने की वजह से भी तुलसी का पौधा खराब हो जाता है.
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