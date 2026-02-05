Advertisement
trendingNow13099454
Hindi Newsलाइफस्टाइलउम्र तो बस एक नंबर है! सही देखभाल और लाइफस्टाइल से बुढ़ापे को भी बनाएं यादगार

उम्र तो बस एक नंबर है! सही देखभाल और लाइफस्टाइल से बुढ़ापे को भी बनाएं यादगार

Healthy Aging Tips: बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक बदलाव है, जिसे सही देखभाल और अपनों के प्यार से खुशहाल बनाया जा सकता है. उचित खान-पान और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव को भी पूरी एनर्जी और सम्मान के साथ जी सकते हैं.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उम्र तो बस एक नंबर है! सही देखभाल और लाइफस्टाइल से बुढ़ापे को भी बनाएं यादगार

Healthy Aging Tips: बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक खूबसूरत और स्वाभाविक हिस्सा है. बचपन और जवानी के जैसे अपने रंग होते हैं, वैसे ही उम्र का ये पड़ाव भी अपनी खास अहमियत रखता है. अक्सर हम बॉडी में होने वाली कमजोरी या थकान को बीमारी समझने लगते हैं, लेकिन असल में ये उम्र के साथ आने वाले बदलाव है. अगर हम बुजुर्गों को थोड़ा सा प्यार, सही देखभाल और खुशहाल माहौल दें, तो वे अपनी उम्र के इस दौर को बीमारियों के डर के बिना, पूरी एनर्जी और खुशी के साथ जी सकते हैं. 

 

बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज में है?
बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है मानसिक सुकून और भावनात्मक सहारे की. इस उम्र में व्यक्ति को अकेलापन, उपेक्षा और असुरक्षा का एहसास जल्दी होने लगता है. परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना, उनके अनुभवों को सुनना और उन्हें सम्मान देना बुज़ुर्गों के मन को मजबूत बनाता है. जब मन खुश रहता है तो शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है. तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं कम होती हैं और नींद व भूख भी सुधरती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

बुढ़ापे में ऐसे करें फिजिकल हेल्थ
फिजिकल हेल्थ की बात करें तो बुढ़ापे में भारी काम या ज्यादा कठिन व्यायाम की जरूरत नहीं होती. रोजाना हल्की सैर, योग, प्राणायाम और थोड़ा-बहुत स्ट्रेचिंग शरीर को चुस्त रखने के लिए काफी है. सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी होता है. ताजा बना खाना, हरी सब्जियां, फल, दूध और पर्याप्त पानी शरीर को जरूरी पोषण देते हैं. बहुत ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और बाहर का खाना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए.

 

ऐसे करें बुजुर्गों की देखभाल 
घर पर की जाने वाली छोटी-छोटी देखभाल भी बुजुर्गों के जीवन को आसान बना सकती है. जैसे रात को पैरों में तेल की मालिश करने से नींद अच्छी आती है, गुनगुने पानी से नहाने से जोड़ों का दर्द कम होता है और आंखों को आराम देने से देखने की परेशानी घटती है. दांतों और मुंह की सफाई, नियमित रूप से नहाना और साफ कपड़े पहनना न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है.

 

रेगुलर हेल्थ चेकअप
बुढ़ापे में नियमित स्वास्थ्य जांच बहुत अहम होती है. ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों, कानों और हड्डियों की समय-समय पर जांच कराते रहने से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है. दवा सही समय पर लेना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी उतना ही जरूरी है. साथ ही, बुजुर्गों को उनकी क्षमता के अनुसार छोटे-छोटे कामों में शामिल रखना चाहिए ताकि वे खुद को बेकार या बोझ महसूस न करें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Healthy AgingSenior Wellness

Trending news

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला