उम्र तो बस एक नंबर है! सही देखभाल और लाइफस्टाइल से बुढ़ापे को भी बनाएं यादगार

Healthy Aging Tips: बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक खूबसूरत और स्वाभाविक हिस्सा है. बचपन और जवानी के जैसे अपने रंग होते हैं, वैसे ही उम्र का ये पड़ाव भी अपनी खास अहमियत रखता है. अक्सर हम बॉडी में होने वाली कमजोरी या थकान को बीमारी समझने लगते हैं, लेकिन असल में ये उम्र के साथ आने वाले बदलाव है. अगर हम बुजुर्गों को थोड़ा सा प्यार, सही देखभाल और खुशहाल माहौल दें, तो वे अपनी उम्र के इस दौर को बीमारियों के डर के बिना, पूरी एनर्जी और खुशी के साथ जी सकते हैं.

बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज में है?

बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है मानसिक सुकून और भावनात्मक सहारे की. इस उम्र में व्यक्ति को अकेलापन, उपेक्षा और असुरक्षा का एहसास जल्दी होने लगता है. परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना, उनके अनुभवों को सुनना और उन्हें सम्मान देना बुज़ुर्गों के मन को मजबूत बनाता है. जब मन खुश रहता है तो शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है. तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं कम होती हैं और नींद व भूख भी सुधरती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बुढ़ापे में ऐसे करें फिजिकल हेल्थ

फिजिकल हेल्थ की बात करें तो बुढ़ापे में भारी काम या ज्यादा कठिन व्यायाम की जरूरत नहीं होती. रोजाना हल्की सैर, योग, प्राणायाम और थोड़ा-बहुत स्ट्रेचिंग शरीर को चुस्त रखने के लिए काफी है. सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी होता है. ताजा बना खाना, हरी सब्जियां, फल, दूध और पर्याप्त पानी शरीर को जरूरी पोषण देते हैं. बहुत ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और बाहर का खाना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए.

ऐसे करें बुजुर्गों की देखभाल

घर पर की जाने वाली छोटी-छोटी देखभाल भी बुजुर्गों के जीवन को आसान बना सकती है. जैसे रात को पैरों में तेल की मालिश करने से नींद अच्छी आती है, गुनगुने पानी से नहाने से जोड़ों का दर्द कम होता है और आंखों को आराम देने से देखने की परेशानी घटती है. दांतों और मुंह की सफाई, नियमित रूप से नहाना और साफ कपड़े पहनना न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है.

रेगुलर हेल्थ चेकअप

बुढ़ापे में नियमित स्वास्थ्य जांच बहुत अहम होती है. ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों, कानों और हड्डियों की समय-समय पर जांच कराते रहने से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है. दवा सही समय पर लेना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी उतना ही जरूरी है. साथ ही, बुजुर्गों को उनकी क्षमता के अनुसार छोटे-छोटे कामों में शामिल रखना चाहिए ताकि वे खुद को बेकार या बोझ महसूस न करें.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.