बंगाल में क्यों होता है सिंदूर खेला? जानें मां दुर्गा की विदाई पर क्यों महिलाएं निभाती हैं ये रस्म

भारत में नवरात्रि का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है. कुछ राज्यों में नवरात्रि को अलग-्लग नामों से जाना जाता है. बंगाल में लोग इसे दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं. बंगाल का दुर्गा पूजा देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी फेमस हैं. यहां धुनुची डांस और सिंदूर खेला काफी लोकप्र है. सिंदूर खेला की परंपरा दशकों से बंगाल की संस्कृति का अहम हिस्सा रही है. विजयादशमी के दिन शादीशुदा महिलाएं मां दुर्गा की प्रतिमा के पास जाकर सबसे पहले उनकी मांग में सिंदूर भरती हैं और फिर एक-दूसरे को सिंदूर लगाती हैं. इस दौरान महिलाएं लाल और सफेद रंग की पारंपरिक साड़ी पहनती हैं. सिंदूर खेला का ये दृश्य हर साल लोगों का मन मोह लेता है और सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक इसकी झलकियां खूब वायरल होती हैं.

क्या है मान्यता

सिंदूर को सुहाग और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. मां दुर्गा को भी सुहागिन का रूप मानकर उनकी विदाई के समय महिलाओं द्वारा उन्हें सिंदूर लगाया जाता है.इस रस्म को निभाने के दौरान ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऐसा करने से उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है और उनके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है. यही कारण है कि शादीशुदा महिलाएं इस मौके पर पूरे मन से सिंदूर खेला की परंपरा निभाती हैं.





मान्यता

कई जगहों पर ऐसी मान्यता है कि जब मां दुर्गा अपने मायके यानी धरती पर आती हैं, तो नौ दिनों तक उनके आगमन का उत्सव मनाया जाता है. दशमी के दिन वो अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत लौट जाती हैं. विदाई के समय महिलाएं उन्हें सिंदूर चढ़ाकर सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद लेती हैं और फिर आपस में भी सिंदूर लगाकर एक-दूसरे के वैवाहिक जीवन की लंबी उम्र की कामना करती हैं. बंगाल में इस रस्म को केवल धार्मिक मान्यता बल्कि महिलाओं के बीच आपसी प्रेम और एकजुटता का प्रतीक भी माना जाता है.





एकजुटता का संदेश

अब बंगाल के अलावा देश के कई हिस्सों में लोग सिंदूर खेला के बारे में जानने लगे हैं. कई जगहों पर दशमी के दिन सिंदूर खेला की रस्म होती है. सिंदूर खेला सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. ये रस्म यह बताता है कि कैसे एक त्योहार के जरिए महिलाएं अपनी भावनाओं को साझा करती हैं और समाज में प्रेम और एकजुटता का संदेश देती हैं.

