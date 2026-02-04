कोरियन गेम के चक्कर में 3 बहनों ने दी जान, बच्चों के साथ 4 घंटे नहीं, बिताएं क्वॉलिटी टाइम, एक्सपर्ट ने समझाई ABCD

आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. बच्चे और टीनएजर्स घंटों ऑनलाइन गेम खेलते हैं. जिसके बाद बच्चों को गेम की लत लग जाती है, यह गेम जानलेवा भी हो सकती है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों बहन कोरियन लवर टास्क बेस्ड गेम की लत का शिकार थी. सायकाइट्रिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना ने बताया ने जी न्यूज से बातचीत में बताया है कि बच्चों सुसाइड के पीछे के क्या कारण.

गेमिंग के दौरान सुसाइड क्यों करते हैं बच्चें

सायकाइट्रिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना के अनुसार गेमिंग के दौरान बच्चे इस वजह से सुसाइड करते हैं क्योंकि वह अकेलापन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है.

घर का माहौल

बच्चों के डिप्रेशन और अकेलेपन का कारण घर का माहौल भी हो सकता है. आज के समय में माता-पिता बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं. इसके अलावा पति-पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा है यह भी बच्चों के अकेलेपन का कारण हो सकता है. दरअसल बच्चें घर का माहौल देखकर भी सिखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों को दे क्वालिटी टाइम

आज के समय में कुछ लोग बच्चों को समय तो दे रहे हैं लेकिन वह क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ नहीं बिता रहे हैं. बच्चों के साथ लंच, या डिनर करना क्वालिटी टाइम नहीं होता है. बच्चों के साथ 5 घंटे का समय बिताना और क्वालिटी टाइम बिताने में अंतर होता है. क्वालिटी टाइम का मतलब है कि बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएं. इस दौरान बच्चों के साथ उनका मनपसंद काम करें. बच्चों की बातें सुनें, उनको किताब पढ़कर सुनाएं, उनकी पसंद का गेम खेले.

बच्चों के साथ बनाएं स्पेशल टाइम

अपने और बच्चों के लिए स्पेशल टाइम बनाएं जिसे हर समय किया जा सकता है. उदाहरण के लिए बच्चों को सोते समय कुछ देर स्टोरी सुनाएं या फिर किताब पढ़ने की आदत डालें. इसके अलावा उनके साथ फनी टाइम स्पेंड करें. बच्चों को आप बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए आपके बच्चे कितने जरूरी हैं, ताकि वह खुद को सिक्योर महसूस करें और आपसे खुलकर बात करें.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.