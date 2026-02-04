Advertisement
trendingNow13097833
Hindi Newsलाइफस्टाइलकोरियन गेम के चक्कर में 3 बहनों ने दी जान, बच्चों के साथ 4 घंटे नहीं, बिताएं क्वॉलिटी टाइम, एक्सपर्ट ने समझाई ABCD

कोरियन गेम के चक्कर में 3 बहनों ने दी जान, बच्चों के साथ 4 घंटे नहीं, बिताएं क्वॉलिटी टाइम, एक्सपर्ट ने समझाई ABCD

ऑनलाइन गेम की लत की वजह से गाजियाबाद में 3 बहनों की जान चली गई है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग के दौरान बच्चें अकेलापन की वजह से सुसाइड कर सकते हैं. माता-पिता अक्सर बच्चों के साथ समय बिताते हैं बच्चों के साथ समय बिताना क्वालिटी टाइम बिताने में अंतर है. आइए जानते हैं क्वालिटी टाइम और नॉर्मल समय बिताने में अंतर क्या है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 04, 2026, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोरियन गेम के चक्कर में 3 बहनों ने दी जान, बच्चों के साथ 4 घंटे नहीं, बिताएं क्वॉलिटी टाइम, एक्सपर्ट ने समझाई ABCD

आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. बच्चे और टीनएजर्स घंटों ऑनलाइन गेम खेलते हैं. जिसके बाद बच्चों को गेम की लत लग जाती है, यह गेम जानलेवा भी हो सकती है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों बहन कोरियन लवर टास्क बेस्ड गेम की लत का शिकार थी. सायकाइट्रिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना ने बताया ने जी न्यूज से बातचीत में बताया है कि बच्चों सुसाइड के पीछे के क्या कारण. 

गेमिंग के दौरान सुसाइड क्यों करते हैं बच्चें 
सायकाइट्रिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना के अनुसार गेमिंग के दौरान बच्चे इस वजह से सुसाइड करते हैं क्योंकि वह अकेलापन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है. 

घर का माहौल 
बच्चों के डिप्रेशन और अकेलेपन का कारण घर का माहौल भी हो सकता है. आज के समय में माता-पिता बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं. इसके अलावा पति-पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा है यह भी बच्चों के अकेलेपन का कारण हो सकता है. दरअसल बच्चें घर का माहौल देखकर भी सिखते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों को दे क्वालिटी टाइम 
आज के समय में कुछ लोग बच्चों को समय तो दे रहे हैं लेकिन वह क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ नहीं बिता रहे हैं. बच्चों के साथ लंच, या डिनर करना क्वालिटी टाइम नहीं होता है. बच्चों के साथ 5 घंटे का समय बिताना और क्वालिटी टाइम बिताने में अंतर होता है.  क्वालिटी टाइम का मतलब है कि बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएं. इस दौरान बच्चों के साथ उनका मनपसंद काम करें. बच्चों की बातें सुनें, उनको किताब पढ़कर सुनाएं, उनकी पसंद का गेम खेले. 

बच्चों के साथ बनाएं स्पेशल टाइम 
अपने और बच्चों के लिए स्पेशल टाइम बनाएं जिसे हर समय किया जा सकता है. उदाहरण के लिए बच्चों को सोते समय कुछ देर स्टोरी सुनाएं या फिर किताब पढ़ने की आदत डालें. इसके अलावा उनके साथ फनी टाइम स्पेंड करें. बच्चों को आप बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए आपके बच्चे कितने जरूरी हैं, ताकि वह खुद को सिक्योर महसूस करें और आपसे खुलकर बात करें.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं थी तो राहुल गांधी को कैसे मिली? संसद में सब दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं थी तो राहुल गांधी को कैसे मिली? संसद में सब दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी