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घंटों एक ही जगह बैठकर काम करने से महिला-पुरुषों की फर्टिलिटी पर क्या पड़ सकता है असर, डॉक्टर ने बताए बचाव के टिप्स

लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने से फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है. इसे अलावा स्क्रीन टाइम, तनाव और नींद की कमी से भी पुरुषों और महिलाओं में फर्टिलिटी की समस्या बढ़ सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:00 AM IST
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घंटों एक ही जगह बैठकर काम करने से महिला-पुरुषों की फर्टिलिटी पर क्या पड़ सकता है असर, डॉक्टर ने बताए बचाव के टिप्स

आजकल अधिकतर लोग ऑफिस में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर 9 से 10 घंटे तक काम करते हैं. आज के समय में ऑफिस में काम की वजह से लोगों पर काफी तनाव भी रहता है. लंबे समय तक बैठकर काम करने और तनाव की वजह से फर्टिलिटी पर असर पड़ता है. देर रात को जगना और लंबे समय तक स्क्रीन काम करने की वजह से फर्टिलिटी पर काफी असर पड़ता है यथार्थ अस्पताल फरीदाबाद की ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डॉ. श्वेता मेंदिरत्ता से जानते हैं लंबे समय तक बैठने से फर्टिलिटी पर कैसे असर पड़ता है. 

महिला और पुरुष की फर्टिलिटी पर असर 

डॉक्टर के अनुसार लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने से फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है. दरअसल लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने से ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है. ब्लड फ्लो स्लो होने की वजह से शरीर में सूजन की समस्या हो सकती है. सूजन की वजह से पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी खराब हो सकती है. वहीं महिलाओं में सूजन की वजह से हार्मोनल असंतुलन हो जाता है. जिसका असर फर्टिलिटी पर पड़ सकता है. 

तनाव और नींद 

डक्टर का कहना है कि तनाव और नींद की वजह से भी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है. दरअसल शरीर में तनाव की वजह से कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है. जब शरीर में कोर्टिसोल बढ़ जाता है तो इसका सीधा असर रिप्रोडक्टिव हार्मोन को प्रभावित करता है. इससे महिलाओं के पीरियड्स पर असर पड़ सकता है. पीरियड्स में समस्या होने पर ओवुलेशन में समस्या आ जाती है. वहीं पुरुषों में तनाव की वजह स्पर्म काउंट कम हो सकता है. 

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स्क्रीन टाइम 

आज के समय में लोगों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है. वहीं फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है. जिसका सीधा असर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर पड़ता है. मोबाइल फोन, कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल करने से प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है. दरअसल स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करने से मेंटल हेल्थ और हार्मोन्स पर असर पड़ता है. 

हेल्दी लाइफस्टाइल 

आप लाइफस्टाइल में बदलाव करके फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं. रोजाना हेल्दी डाइट का सेवन करें. 30 मिनट रोज वर्कआउट करने से फर्टिलिटी बूस्ट होती है.  

स्मोकिंग और शराब से दूरी 

इनफर्टिलिटी से बचाव के लिए स्मोकिंग और शराब से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. 

अच्छी नींद 

रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें. स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें. 

तनाव को मैनेज 

इनफर्टिलिटी से बचाव के लिए तनाव को कम करने की कोशिश करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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