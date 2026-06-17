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डेस्क जॉब और घंटों बैठे रहने से बढ़ सकता है हार्ट की बीमारी का रिस्क?

आज के समय में अधिकतर लोग डेस्क जॉब करते हैं. इसके अलावा बहुत से कारण की वजह से लंबे समय तक बैठने से कई तरह की हेल्थ समस्या हो सकती है. लंबे समय तक बैठने से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 17, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:59 PM IST
डेस्क जॉब और घंटों बैठे रहने से बढ़ सकता है हार्ट की बीमारी का रिस्क?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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