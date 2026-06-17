डेस्क जॉब की वजह से अधिकतर लोग 24 घंटे में 9 से 10 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं. इसके बाद घर जाने के बाद सोफे पर बैठना, कैब में बैठकर जाना, इस तरह एक इंसान 24 घंटे में लगभग 12 घंटे तक बैठे रह जाते हैं. लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है.
कुछ घंटों तक एक ही कंडीशन में बैठने से पैरों की नसों में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है. कुछ लोगों की नसों के अंदर खून का थक्का बन जाता है. इस कंडीशन को डीप वेन थ्रॉम्बोसिस भी कहते हैं. यह कंडीशन बेहद खराब है.
अमेरिका की सेंट्रल ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (CDC) के मुताबिक डीप वेन थ्रॉम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर की नसें, खासकर पैरों की नसों में ब्लॉ क्लॉट बन जाता है. यह क्लॉट टूटकर खून के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कारण बन सकता है. जो कि बेहद गंभीर समस्या मानी जाती है. CDC के अनुसार लंबे समय तक बैठने से एक्टिविटी कम हो जाती है जिस वजह से डीप वेन थ्रॉम्बोसि का रिस्क बढ़ सकता है.
जिन लोगों की हाल ही में सर्जरी हुई हो
लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करना
डिहाइड्रेशन की समस्या
काफी ज्यादा मोटापा
धूम्रपान का अधिक सेवन
प्रेग्नेंसी के दौरान
बढ़ती उम्र
नेशनल हेल्थ सर्विसेस (NHS) के मुताबिक लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम करने से पैरों का ब्लड फ्लो कम हो सकता है. ऐसे में खून का थक्का बनने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है.
डीप वेन थ्रॉम्बोसिस और हार्ट से जुड़ी समस्या अलग-अलग है, लेकिन लंबे समय तक बैठने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. एक्टिव ना होने की वजह से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है. लंबे समय तक बैठने पर मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं विकसित हो सकती हैं, जो कि हार्ट संबंधी हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार लंबे समय तक बैठे रहने से या फिर बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी से हार्ट संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है.
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