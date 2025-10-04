Advertisement
लंबे समय तक बैठने से हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर, रिस्क कम करने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें!

इन दिनों पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की समस्या काफी अधिक देखने को मिल रही है. लंबे समय तक बैठने और अनफिट कपड़े पहनने से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 04, 2025, 12:13 AM IST
लंबे समय तक बैठने से हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर, रिस्क कम करने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें!

प्रोस्टेट पुरुषों के शरीर का अहम हिस्सा है, ये ग्रंथि मूत्राशय के नीचे और मूत्रमार्ग के चारों तरफ होते हैं. इसकी संरचना अखरोट जैसी छोटी और गोल होती है. इसका मुख्य काम शुक्राणुओं का संरक्षण करना और वीर्य की तरलता को बनाए रखना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय पुरुषों को सबसे ज्यादा प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

पुरुषों की प्रजनन क्षमता पड़ता है असर 
पुरुषों को प्रोस्टेट में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट में सूजन और प्रोस्टेट कैंसर शामिल है. प्रोस्टेट में समस्या की वजह से पुरुषों में प्रजनन क्षमता में कमी भी देखी गई है. इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं. उम्र बढ़ने से भी प्रोस्टेट में कई दिक्कतें आने लगती हैं और ये दिक्कतें 60 के बाद ही शुरू होती हैं. इसके अलावा, ज्यादा समय तक बैठे रहना और अनफिट कपड़े पहनना भी इसमें शामिल है. खान-पान सही न होना और जीवन में शारीरिक क्रिया की कमी भी इसका कारण हो सकती है.

शतावरी पाउडर का दूध का करें सेवन 
इसके अलावा हॉर्मोन में बदलाव की वजह से भी प्रोस्टेट में समस्या आ सकती है. प्रोस्टेट में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए कुछ देसी और घरेलू उपाय अपना सकते हैं. इसके लिए शतावरी की जड़ से बने पाउडर को दूध के साथ रात को सेवन कर सकते हैं. शतावरी सूजन को कम करने का काम करेगी और यह मूत्राशय को साफ भी करती है. इसके अलावा टमाटर और कद्दू के बीज का सेवन भी लाभकारी होता है. कद्दू के बीजों में प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं. वहीं बीज वाले फल और सब्जियां जैसे टमाटर और अमरूद का सेवन भी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है. इन फलों और सब्जियों में लाइकोपीन होता है, जो संक्रमण को कम करता है.

इन चीजों का सेवन होता है फायदेमंद 
अनार का रस भी प्रोस्टेट में बनी कोशिकाओं को मजबूती देता है. अनार में एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन होते हैं, जो प्रोस्टेट की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. इसके अलावा, मेथी का पानी भी मूत्रमार्ग में होने वाले संक्रमण से राहत दिलाता है. इसके लिए मेथी को रात में भिंगोकर रख दें और सुबह खाली पेट लें. इससे पेशाब खुलकर आएगा.

इनपूट-आईएएनएस 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

;