कंप्यूटर पर घंटो बैठना बन सकता है कमर दर्द का कारण! अपनाएं यह असरदार उपाय और पाएं आराम

Back Pain Remedies: आज के समय में बहुत से लोग चाहे ऑफिस वर्क या फिर पढ़ाई के लिए घंटों लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने बैठ रहते हैं. लंबे समय तक ऐसे बैठने से कमर और पीठ में दर्द होने आम बात हो गई है. इससे डेली लाइफ के कामों में भी समस्या होती है. ऐसे में व्याघ्रासन एक आसान योगासन है जो कमर और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और इस प्रकार के दर्द को दूर करता है. अगर आप भी कंप्यूटर पर बैठने से कमर या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो व्याघ्रासन जरूर करें और आराम पाएं.

व्याघ्रासन को टाइगर पोज भी कहते हैं, क्योंकि इस आसन को करते समय शरीर की मुद्रा बाघ की तरह हो जाती है. यह योगासन खासकर कमर और मेरुदंड की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे लंबे समय तक ऑफिस में बैठने से होने वाली कमर दर्द की समस्या दूर हो सकती है. आधुनिक लाइफस्टाइल में जहां अधिकांश लोग ऑफिस में कंप्यूटर के सामने घंटों बिताते हैं उनके लिए व्याघ्रासन वरदान साबित हो सकता है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, रोजाना व्याघ्रासन का अभ्यास करने से शरीर में कई सकारात्मक बदलाव होते हैं.

यह आसन मेरुदंड की मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर के निचले हिस्से को स्थिरता प्रदान करता है. यह रीढ़ की हड्डी के लचीलापन को बढ़ाता है, जिससे कमर दर्द की समस्या दूर होती है.

यह आसन करने से मन शांत होता है और स्ट्रेस, चिंता जैसी बीमारियां भी दूर होती हैं. डेली अभ्यास से मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे एकाग्रता और ध्यान की क्षमता में सुधार होता है. मेंटल स्ट्रेस कम होने से नींद भी अच्छी आती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है.

व्याघ्रासन को करते समय पेट के अंगों पर पड़ने वाले हल्के दबाव से डाइजेशन सही रहता है जिससे गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. नियमित अभ्यास से भोजन का पाचन बेहतर होता है और भूख सही समय पर लगती है.

यह शरीर में बल्ड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. इस आसन से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व अच्छी तरह पहुंचते हैं, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और थकान की समस्या खत्म होती है. खासकर पैरों, हाथों और पीठ की मांसपेशियां व्याघ्रासन से मजबूत बनती हैं. बेहतर बल्ड सर्कुलेशन से शरीर की इम्युनिटी भी बढ़ती है और आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं.

व्याघ्रासन के यूं तो कई फायदे हैं, लेकिन फिर भी इसे करते समय कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है. जिन लोगों को गर्दन, हाथ-पैर या सिर से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें इस आसन से परहेज करना चाहिए. स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह आसन नुकसानदायक हो सकता है. हार्ट के पेशेंट, ब्लड प्रेशर या गर्भावस्था की स्थिति में डॉक्टर की सलाह के बिना इस आसन का अभ्यास न करें. शुरुआत में शरीर की क्षमता के अनुसार ही अभ्यास को बढ़ाएं.

(आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.