पब्लिक टॉयलेट यानी छिपी हुई बीमारियों का अड्डा, इनकी सीट पर बैठने से पहले जरूर रखें 5 बातों का ख्याल
पब्लिक टॉयलेट यानी छिपी हुई बीमारियों का अड्डा, इनकी सीट पर बैठने से पहले जरूर रखें 5 बातों का ख्याल

पब्लिक टॉयलेट हमारी हेल्थ के लिए कई तरह के रिस्क ला सकता है. साफ-सफाई और कुछ छोटे से प्रिकॉशन अपनाकर आप इन खतरों से बच सकते हैं. सेहत से समझौता कभी न करें, और सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते वक्त सतर्क जरूर रहें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:20 AM IST
पब्लिक टॉयलेट यानी छिपी हुई बीमारियों का अड्डा, इनकी सीट पर बैठने से पहले जरूर रखें 5 बातों का ख्याल

Public Toilet Health Risk: पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कई बार मजबूरी बन जाता है. चाहे मॉल हो, ऑफिस, रेलवे स्टेशन या ट्रैवलिंग के दौरान हाईवे ढाबे. यहां बने टॉयलेट ही राहत का इकलौता सहारा होते हैं. लेकिन, पब्लिक टॉयलेट की सीटें हमारी सोच से ज्यादा गंदी और खतरनाक हो सकती हैं. वहां मौजूद बैक्टीरिया और वायरस कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं. अगर आप सीधे सीट पर बैठ जाते हैं, तो इन 5 खतरों का सामना करना पड़ सकता है.

1. यूटीआई का खतरा
पब्लिक टॉयलेट सीट पर बैठने से सबसे ज्यादा खतरा यूटीआई (Urinary Tract Infection) का होता है. महिलाओं में इसकी संभावना और भी अधिक होती है, क्योंकि उनकी यूरिनरी ट्रैक्ट छोटी होती है. इंफेक्टेड सरफेस से बैक्टीरिया शरीर में आसानी से दाखिल हो सकते हैं. इसके लक्षणों में बार-बार पेशाब लगना, जलन और पेट में दर्द शामिल हैं.

2. स्किन इंफेक्शन
पब्लिक सीट पर बैक्टीरिया और फंगस पनपते हैं. लंबे वक्त तक सीट पर बैठने या सीधे स्किन के कॉन्टैक्ट में आने से रैशेज, खुजली या फंगल इंफेक्शन हो सकता है. खासकर गर्म और नमी वाले मौसम में यह खतरा और भी बढ़ जाता है.

3. डायरिया और फूड पॉइजनिंग
कई बार सीट पर मौजूद ई-कोलाई (E. Coli) जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया हाथों के जरिए मुंह तक पहुंच सकते हैं. ये बैक्टीरिया पेट में इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं, जिससे डायरिया, उल्टी और फूड पॉइजनिंग जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

4. यौन रोगों (STDs) का रिस्क
हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन पब्लिक टॉयलेट सीट पर गोनोरिया (Gonorrhea) या क्लैमाइडिया (Chlamydia) जैसे बैक्टीरिया थोड़े वक्त तक जिंदा रह सकते हैं. अगर आपकी स्किन पर कट या जख्म है, तो इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है.

5. हेपेटाइटिस ए का संक्रमण
गंदी सीट पर वायरल पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं. हेपेटाइटिस ए वायरस अक्सर गंदगी और मल के संपर्क से फैलता है. ये लिवर को अफेक्ट करता है और शुरुआती लक्षणों में थकान, उल्टी और पीलिया जैसी कंडीशन पैदा कर सकता है.

खुद को कैसे बचाएं?

1. हमेशा पब्लिक टॉयलेट सीट पर बैठने से पहले टिश्यू या सीट कवर का इस्तेमाल करें.

2. अगर मुमकिन हो तो स्क्वाटिंग पोजीशन (झुककर बैठना) में बैठें.

3. हाथों को अच्छे से साबुन या सैनिटाइजर से धोना न भूलें.

4. अगर स्किन पर जख्म है तो पब्लिक सीट पर सीधे न बैठें.

5. जरूरत पड़ने पर अपने बैग में पोर्टेबल टॉयलेट सीट सैनिटाइजर रखें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

