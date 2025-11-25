सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं बच्चे! जानें क्या हैं इसके खतरनाक लक्षण

आजकल बहुत से घरों में माता-पिता वर्किंग रहते हैं और छोटे बच्चे घर में दादा-दादी या नाना नानी के पास रहते हैं. ऐसे में बहुत से बच्चों में कई तरह के आदतें डेवलप होने लगती है. जब बच्चा लगातार आराम पाता है तो मेहनत करने की इच्छा खत्म होने लगती है. ऐसे बच्चे छोटे काम को भी मुश्किल समझ कर छोड़ देते हैं. उन्हें लगता है कि घर के लोग उनकी हर परेशानी हल कर ही देंगे. समय के साथ यह व्यवहार स्कूल में और दोस्तों के बीच उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने लगता है.

सिक्स पॉकेट सिंड्रोम



आजकल बच्चों में सिक्स पॉकेट सिंड्रोम काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक बच्चे को परिवार में बहुत से लोगों का आर्थिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है. माता पिता के साथ दादा दादी या नाना नानी या फिर चाचा मौसी जैसी पीढ़ी बच्चे पर खूब प्यार लुटाती है. इनके प्यार लुटाने का अंजाम ये होता है कि बच्चा हर मांग का तुरंत पूरा होना सीख लेता है.



ओवर कॉन्फिडेंस

कई बार बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस से घमंड का शिकार हो जाता है. बहुत से केस में बच्चा काफी बद्तमीज भी हो जाता है. जब बच्चे को एक खिलौना चाहिए लेकिन घर में हर कोई उसे खुश करने के लिए तीन खिलौने ला देता है तो बच्चा धीरे धीरे हक जताने लगे लगता है. उसे ‘ना’ सुनना पसंद नहीं होता और टैंट्रम दिखाकर अपनी बात मनवाना उसकी आदत बन जाती है.



अनुशासित

आजकल कई बच्चों में सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के मिले जुले लक्षण देखने को मिलते हैं. कई बार पेरेंट्स इन लक्षणों को पहचान नहीं पाते हैं और धीरे-धीरे बच्चों का ऐसे व्यवहार उन्हें भी परेशान करने लगता है. आजकल के पेरेंट्स को ये समझना बेहद जरूरी है कि बच्चों को अनुशासित रखना प्यार में कमी करना नहीं होता है. कई बार ज्यादा प्यार बच्चे को अहंकार जिद और कमजोर सामाजिक व्यवहार की ओर ले कर चला जाता है जिससे बड़े होने पर उन्हें ही कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.







Disclaimer



