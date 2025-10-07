समंदर किनारे घूमने का है प्लान तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना बज सकती है स्किन और बालों की बैंड

समंदर किनारे घूमने का मजा ही कुछ और होता है. ठंडी हवा, नीला आसमान और लहरों की आवाज बहुत से लोगों को सुकून देती है. पर ये खूबसूरत बीच ट्रिप अगर थोड़ी सावधानी के बिना की जाए तो इसका असर आपकी स्किन और बालों पर पड़ सकता है. नमकीन पानी और तेज धूप मिलकर आपकी नेचुरल ब्यूटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. समंदर किनारे घूमने के लिए निकलने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

स्किनसमंदर का खारा पानी स्किन की नमी खींच लेता है जिससे चेहरा ड्राई और डल दिखने लगता है. अगर आप पहले से ही ड्राई स्किन की समस्या से जूझ रही हैं तो ये पानी आपकी त्वचा को और रूखा बना सकता है. ऑयली स्किन वाले लोगों को सन और सॉल्ट की वजह से पिंपल्स और रैशेज की परेशानी हो सकती है. धूप में मौजूद यूवी किरणें टैनिंग के साथ-साथ सनबर्न का खतरा भी बढ़ा देती हैं.

सनस्क्रीन

समंदर किनारे घूमने जाने का प्लान बनाने से पहले स्किन पर वॉटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए. हर दो से तीन घंटे में उसे रीअप्लाई भी करना बेहद ही जरूरी होता है. बहुत से लोग नॉर्मल सनस्क्रीन लगा कर सोचते हैं कि इसे लगा कर वो बीच के पानी में एन्जॉय कर सकते हैं और उनकी स्किन टैन भी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है. बीच पर या पानी में नहाने से पहले वॉटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन ही अप्लाई करना फायदेमंद माना जाता है.

बालों का दुशमन

साल्टवॉटर बालों के लिए भी किसी दुश्मन से कम नहीं होता है. नमकीन पानी बालों के नेचुरल ऑयल्स को हटा देता है जिससे वो ड्राई, फ्रिजी और बेजान दिखने लगते हैं. अगर अपने बालों को कलर कराया है तो साल्टवॉटर से उनका शेड भी फीका पड़ सकता है. बीच पर जाने से पहले बालों में थोड़ा सा नारियल तेल या लीव इन कंडीशनर जरूर लगाना चाहिए ताकि बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहे जिससे बाल डैमेज भी नहीं होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

एहतियात

बीच आउटिंग जितनी मजेदार होती है उतनी ही केयर की भी जरूरत पड़ती है. थोड़ी सी समझदारी और सही स्किन और हेयर केयर रूटीन के साथ आप अपनी बीच वेकेशन को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं. हर जगह की अपनी खासियत और नुकसान होते है पर एहतियात बरतने से लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.