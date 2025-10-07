Advertisement
trendingNow12951999
Hindi Newsलाइफस्टाइल

समंदर किनारे घूमने का है प्लान तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना बज सकती है स्किन और बालों की बैंड

Saltwater Disadvantages For Hair And Skin: बहुत से लोगों को घूमने का शौक होता है और कई लोग घूमने के लिए तरह-तरह की जगहों की तलाश में रहते हैं. कई लोग को बीच पर घूमना बेहद पसंद होता है. बहुत से लोग समंदर किनारे घूमने का है प्लान तो बना लेते हैं पर कई लोगों को समंदर के पानी की वजह से तरह-तरह की स्किन और स्कैल्प से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समंदर किनारे घूमने का है प्लान तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना बज सकती है स्किन और बालों की बैंड

समंदर किनारे घूमने का मजा ही कुछ और होता है. ठंडी हवा, नीला आसमान और लहरों की आवाज बहुत से लोगों को सुकून देती है. पर ये खूबसूरत बीच ट्रिप अगर थोड़ी सावधानी के बिना की जाए तो इसका असर आपकी स्किन और बालों पर पड़ सकता है. नमकीन पानी और तेज धूप मिलकर आपकी नेचुरल ब्यूटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. समंदर किनारे घूमने के लिए निकलने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
स्किनसमंदर का खारा पानी स्किन की नमी खींच लेता है जिससे चेहरा ड्राई और डल दिखने लगता है. अगर आप पहले से ही ड्राई स्किन की समस्या से जूझ रही हैं तो ये पानी आपकी त्वचा को और रूखा बना सकता है. ऑयली स्किन वाले लोगों को सन और सॉल्ट की वजह से पिंपल्स और रैशेज की परेशानी हो सकती है. धूप में मौजूद यूवी किरणें टैनिंग के साथ-साथ सनबर्न का खतरा भी बढ़ा देती हैं.

सनस्क्रीन 
समंदर किनारे घूमने जाने का प्लान बनाने से पहले स्किन पर वॉटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए. हर दो से तीन घंटे में उसे रीअप्लाई भी करना बेहद ही जरूरी होता है. बहुत से लोग नॉर्मल सनस्क्रीन लगा कर सोचते हैं कि इसे लगा कर वो बीच के पानी में एन्जॉय कर सकते हैं और उनकी स्किन टैन भी नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है. बीच पर या पानी में नहाने से पहले वॉटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन ही अप्लाई करना फायदेमंद माना जाता है.

बालों का दुशमन
साल्टवॉटर बालों के लिए भी किसी दुश्मन से कम नहीं होता है. नमकीन पानी बालों के नेचुरल ऑयल्स को हटा देता है जिससे वो ड्राई, फ्रिजी और बेजान दिखने लगते हैं. अगर अपने बालों को कलर कराया है तो साल्टवॉटर से उनका शेड भी फीका पड़ सकता है. बीच पर जाने से पहले बालों में थोड़ा सा नारियल तेल या लीव इन कंडीशनर जरूर लगाना चाहिए ताकि बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहे जिससे बाल डैमेज भी नहीं होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

एहतियात 
बीच आउटिंग जितनी मजेदार होती है उतनी ही केयर की भी जरूरत पड़ती है. थोड़ी सी समझदारी और सही स्किन और हेयर केयर रूटीन के साथ आप अपनी बीच वेकेशन को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं. हर जगह की अपनी खासियत और नुकसान होते है पर एहतियात बरतने से लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

 

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

beach outing tipsSkin and Hair Care Tipssaltwater tips

Trending news

कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
All India Weather update
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन