Hindi News

Skin care tips: रातों-रात चेहरे पर चाहिए निखार? चुकंदर-एलोवेरा का 'जादुई' फेस पैक खूबसूरती में लगाएगा चार चांद

Skin care tips: एक खूबसूरत चेहरा हर कोई चाहता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ लोग मुरझाई स्किन और दाग-धब्बों से परेशान रहते हैं. इन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए आप  चुकंदर-एलोवेरा का 'जादुई' फेस पैक यूज कर सकते हैं. इसके बारे में डिटेल में जानिए..

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:34 AM IST
Skin care tips
Skin care tips

Skin care tips: अगर आप एक चमकदार चेहरा चाहती हैं तो ये खबर आपके लिए है. हम देखते हैं कि इस दौर में फेस बॉश का यूज ज्यादा होने लगा है, लेकिन इन कैमिकल प्रोडक्ट का असर कुछ ही वक्त के बाद खत्म हो जाता है, यही वजह है कि हर कोई अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से ग्लोइंग बनाना चाहता है. आप भी ये चाहत रखते हैं तो चुकंदर और एलोवेरा आपकी ये हसरत पूरी कर सकता है. इन दोनों चीजों को मिलाकर एक नेचुरल फेस पैक बनता है, जो आपकी चेहरे की ना सिर्फ रंगत बदलता है बल्कि कई समस्याओं से निजात भी दिलाता है. ये कैसे तैयार होता है, इसके लिए लिए कौन-कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है. इसके कैसे यूज किया जाता है और फायदे क्या-क्या हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल में जानेंगे. 

सबसे पहले यहां जान लेना जरूरी है कि चुकंदर और एलोवेरा स्किन को चमकदार बनाते हैं. इनमें मौजूद गुण चेहरे के दाग-धब्बे और झुर्रियां कम करते हैं. त्वचा को हाइड्रेट करते हैं. चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी त्वचा को डीटॉक्स करते हैं और गुलाबी निखार देते हैं, जबकि एलोवेरा में एंटी-बैक्टीरियल और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो मुंहासे, रैशेज और रूखेपन से राहत दिलाते हैं. जब इन्हें एक साथ फेस पर लगाया जाता है तो आपकी चमकती-दमकती स्किन मिल सकती है.

चुकंदर-एलोवेरा फेसपैक बनाने के लिए जरूरी सामान

  • सबसे पहले 2 चम्मच चुकंदर का रस या पेस्ट लेना है.
  • अब एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल (फ्रेश या मार्केट वाला) लें.
  • इसके बाद आपको 1 चम्मच गुलाबजल (ऑप्शनल) रख लेना है.
  • 1 चम्मच बेसन या मुल्तानी मिट्टी (ऑयली स्किन के लिए) भी रखें.

ऐसे बनाएं चुकंदर-एलोवेरा फेसपैक

  • अब सबसे पहले आपको चुकंदर को छीलकर उसका रस या पेस्ट बना लें. 
  • फिर इसके बाद एलोवेरा जेल और गुलाबजल को अच्छी तरह मिक्स करें.
  • जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो बेसन या मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हैं.
  • सभी चीजों को 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लें.
  • अब इस पैक को लगाने से पहले चेहरे को साफ पानी से धो लेना है.
  • लेप की तरह इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक रखें.
  • 15 मिनट तक सूखने दें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें.

इस बात का रखना होगा ख्याल

आप इसे हफ्ते में 2–3 बार लगा सकते हैं. एक महीने के बाद आपको चेहरे पर इसका असर दिखने लगेगा. आपको फर्क महसूस होगा और स्किन मुलायम, फ्रेश और ग्लोइंग होगी. जब आप फेस पैक धो लें तो फिर चेहरे पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं, ऐसा करने से स्किन हाइड्रेटेड रहेगी. दिन में खूब पानी पिएं और नींद पूरी लें, ऐसा करने से स्किन खिली खिली रहती है. 

क्या फायदा होगा?

चुकंदर और एलोवेरा से तैयार ये फेस पैक चेहरे पर निखार लाता है. चुकंदर में मौजूद बेटालाइन, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को डीटॉक्स करते हैं, डलनेस हटाते हैं और अंदर से पिंक ग्लो लाते हैं, जबकि एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है, हाइड्रेट करता है और टैनिंग कम करता है. जब दोनों को मिलाया जाता है, तो यह फेसपैक स्किन को न सिर्फ ग्लास जैसा स्मूद बनाता है, बल्कि उसकी नेचुरल चमक को भी बढ़ाता है. हां अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई समस्या है तो इसका यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

ये भी पढ़ें:  Hair Care Tips: रात में सोने से पहले करें यह 5 काम, बालों का झड़ना होगा बंद

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Bhoopendra Rai

skin care tips

