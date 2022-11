Skin Care Tips: चेहरे की रंगत निखारता है आलू, इन तरीकों से करें इस्तेमाल

Skin Care With Potato: सर्दियों का मौसम चल रहा है ऐसे में आपको अपनी स्किन की देखभाल जरूर करनी चाहिए. ऐसे में अभी तक आपने आलू को सब्जी के रूप में ही जाना होगा. लेकिन क्या आपको पता है कि आलू स्किन की कई परेशानियों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है. जी हां आजकल हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है ऐसे में स्किन के रंग को लेकर महिलाओं में अगल ही क्रेज देखा गया है. जी हां हर कोई गोरा दिखना चाहता है. ऐसे में आलू आपकी मदद कर सकता है. जी हां हम यहां आपको बताएंगे कि आलू से आप किस तरह से अपनी स्किन की रंगत को निखार सकते हैं?

चेहरे पर इस तरह से लगाएं आलू-

आलू और शहद (Potato and Honey)-

चेहरे की रंगत को निखारने के लिए आलू के रस में शहद मिलाएं और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसके बाद अब इसे चेहरे और गर्दन पर लागएं. कुछ देर बाद इसे साफ पानी से धो लें.इस फेस मास्क को रोजाना लगाने से स्किन सॉफ्ट और शाइनी बनती है.

आलू और नींबू (Potato and Lemon)-

आलू और नीबू से बना फेसपैक लगाने से चेहरे की स्किन ग्लो करती है. इस पैक को बनाने के लिए 2 चम्मच आलू के रस में 2 चम्मच नींबू और शहद मिलाएं, तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद इस पैक को चेहेर पर लगा लें. जब ये सूख जाए को फिर चेहरे को पानी से धो लें. ऐसा करने से स्किन क्लीन बनती है.

आलू और टमाटर (Potatoes and Tomatoes)-

इसे बनाने के लिए आलू का गूदा लें. अब इसमें एक चम्मच टमाटर और एक चम्मच शहद लें. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें चेहरे को अच्छे से साफ करके इसे लगा लें.जब ये सूख जाए तो गीला करके उसकी मसाज करते हुए चेहरे को साफ करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

