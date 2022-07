Skin Care Tips: नहाने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, खराब हो सकती है स्किन

4 Mistakes You Do After Taking Bath: पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए एक शॉवर लेना बहुत कारगर होता है. नहाने से थकान दूर होती है और आप फ्रेश भी महसूस करते हैं. इससे शरीर की सफाई होती है और आप कई तरह के रोगों से भी दूर रहते हैं. लेकिन अक्सर हम नहाने के बाद कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो न सिर्फ हमारे बालों को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि स्किन को भी कई तरह से नुकसान पहुंचाती हैं.लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आपको नहाते समय किन गलतियों को करने से बचना चाहिए? चलिए जानते हैं.

नहाने के बाद न करें ये गलतियां-

नहाने के बाद बालों पर तौलिया लपेटना-

नहाने के बाद तौलिया लपेटना बालों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है. बता दें जब आप नहाने के बाद बालों को तौलिये में मोड़ते या घुमाते हैं और खींचते हैं तो इससे बालों को काफी नुकसान पहुंचता है ऐसा करना आपके बालों की जड़ें कमजोर करता है.इसलिए ऐसा करने के बजाए आपको बालों को तौलिये से हल्का-हल्का सुखा लेना चाहिए और बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दें.

चेहरे पर तौलिया रगड़ना-

अक्सर लोग जब नहाकर आते हैं तो चेहरे पर मौजूद पानी को सुखाने या पोंछने के लिए वे चेहरे पर तौलिया रगड़ते हैं यह आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए चेहरे पर चेहरे पर तौलिया रगड़ने के बजाएं तौलिये की सतह से धीरे-धीरे थपथपाकर चेहरे को सुखाएं.

गीले बालों में कंघी करना-

बहुत लोग नहाकर आने के बाद बालों में कंघी करना शुरू कर देते हैं वह यह सोचते हैं कि इस तरह बालों को सुलझाने में आसानी होती है. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा करने से आपके बाल डैमेज होते हैं साथ ही आपके हेयर फॉल भी शुरू हो सकता है. इसलिए गीले बालों में कंघी को भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

सिर्फ चेहरे को मॉइस्चराइज करना-

हम सभी को नहाने के बाद अपने चेहरे को मॉइस्चराइज रखना तो ध्यान रखते हैं लेकिन अपने शरीर के बाकी हिस्सों को माॉइस्चराइज नहीं करते हैं. नहाने के बाद आपका पूरा शरीर ड्राई हो जता है इसलिए चेहरे के साथ-साथ पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करना जरूरी है. आप इसके लिए नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर