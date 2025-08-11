पुरुषों को भी करना चाहिए स्किन केयर, ऑफिस जानें वाले फॉलो करें ये 4 टिप्स

Men Skin Care: डेली ऑफिस रूटीन, स्ट्रेस, पसीना और प्रदूषण का असर पुरुषों की स्किन पर भी पड़ता है. लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने से स्किन ज्यादा डल, ड्राई या आयली बना सकता है. ऐसे में, महिलाओं की तरह पुरुषों को भी स्किन केयर करना चाहिए. हालांकि पुरुषों में इसको लेकर जानकारी कम होती है. इसलिए एस खबर में हम आपको पुरुषों के लिए फेस केयर रूटीन बताएंगे, जिन्हें फॉलो करने से वे फ्रेश और स्मार्ट दिख सकते हैं.

पुरुषों के लिए मॉर्निंग स्किन केयर

चाहे पुरुष हो या महिला, स्किन केयर की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है. सुबह फेस क्लीनिंग और मॉइश्चराइजिंग करना बेहद जरूरी होता है. उठने के बाद हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करें, ताकि चेहरे से ऑयल और धूल हट जाए. इसके बाद अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइश्चराइजर लगाएं. इससे चेहरे को पोषण मिलता है और स्किन दिनभर फ्रेश रहता है.

सनस्क्रीन जरूर लगाएं

ऑफिस से निकलने से पहले चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी है. सूरज की यूवी किरणों से स्किन को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हर सुबह बाहर निकलने से 15 मिनट पहले SPF 30 या उससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन लगाएं. ऐसा करने से टैनिंग, डार्क स्पॉट्स यौर झुर्रियों से बचा जा सकता है.

पुरुषों को शेविंग के बाद क्या करना चाहिए?

पुरुषों को समय-समय पर शेविंग करना पड़ता है. ऐसे में लगातार शेविंग करने से स्किन रफ हो सकती है. इसलिए शेविंग के बाद अल्कोहल-फ्री आफ्टरसेव लोशन या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना फायदेमंद है. इससे स्किन सॉफ्ट और इर्रिटेशन-फ्री रहती है.

ऑफिस में फेस वॉश करें

ऑफिस में लंबे समय कर काम करते-करते चेहरा थका हुआ लग सकता है. ऐसी स्थिति में लंच ब्रेक के दौरान चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कें या वेट वाइप्स से चेहरा पोंछें. इससे आपको फ्रेश भी महसूस होगा, इसके साथ-साथ चेहरे से ऑयल और धूल भी हट जाएगा.

