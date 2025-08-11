पुरुषों को भी करना चाहिए स्किन केयर, ऑफिस जानें वाले फॉलो करें ये 4 टिप्स
Advertisement
trendingNow12876642
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पुरुषों को भी करना चाहिए स्किन केयर, ऑफिस जानें वाले फॉलो करें ये 4 टिप्स

Skin Care Tips for Men: स्किन केयर केवल महिलाओं के लिए नहीं होता है. पुरुषों को भी अच्छे स्किन के लिए केयर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको पुरुषों के लिए स्किन केयर बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुरुषों को भी करना चाहिए स्किन केयर, ऑफिस जानें वाले फॉलो करें ये 4 टिप्स

Men Skin Care: डेली ऑफिस रूटीन, स्ट्रेस, पसीना और प्रदूषण का असर पुरुषों की स्किन पर भी पड़ता है. लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने से स्किन ज्यादा डल, ड्राई या आयली बना सकता है. ऐसे में, महिलाओं की तरह पुरुषों को भी स्किन केयर करना चाहिए. हालांकि पुरुषों में इसको लेकर जानकारी कम होती है. इसलिए एस खबर में हम आपको पुरुषों के लिए फेस केयर रूटीन बताएंगे, जिन्हें फॉलो करने से वे फ्रेश और स्मार्ट दिख सकते हैं. 

 

पुरुषों के लिए मॉर्निंग स्किन केयर
चाहे पुरुष हो या महिला, स्किन केयर की शुरुआत सुबह से ही हो जाती है. सुबह फेस क्लीनिंग और मॉइश्चराइजिंग करना बेहद जरूरी होता है. उठने के बाद हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करें, ताकि चेहरे से ऑयल और धूल हट जाए. इसके बाद अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइश्चराइजर लगाएं. इससे चेहरे को पोषण मिलता है और स्किन दिनभर फ्रेश रहता है. 

 

सनस्क्रीन जरूर लगाएं
ऑफिस से निकलने से पहले चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी है. सूरज की यूवी किरणों से स्किन को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हर सुबह बाहर निकलने से 15 मिनट पहले SPF 30 या उससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन लगाएं. ऐसा करने से टैनिंग, डार्क स्पॉट्स यौर झुर्रियों से बचा जा सकता है.  

 

पुरुषों को शेविंग के बाद क्या करना चाहिए?
पुरुषों को समय-समय पर शेविंग करना पड़ता है. ऐसे में लगातार शेविंग करने से स्किन रफ हो सकती है. इसलिए शेविंग के बाद अल्कोहल-फ्री आफ्टरसेव लोशन या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना फायदेमंद है. इससे स्किन सॉफ्ट और इर्रिटेशन-फ्री रहती है. 

 

ऑफिस में फेस वॉश करें
ऑफिस में लंबे समय कर काम करते-करते चेहरा थका हुआ लग सकता है. ऐसी स्थिति में लंच ब्रेक के दौरान चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कें या वेट वाइप्स से चेहरा पोंछें. इससे आपको फ्रेश भी महसूस होगा, इसके साथ-साथ चेहरे से ऑयल और धूल भी हट जाएगा. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

skin care tips for menmen skin care

Trending news

जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
Buddhism
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
यूनुस के बयान के बाद भारत का बड़ी कार्रवाई, BAN से जूट के प्रोडक्ट का इम्पोर्ट बंद
bangladesh
यूनुस के बयान के बाद भारत का बड़ी कार्रवाई, BAN से जूट के प्रोडक्ट का इम्पोर्ट बंद
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
Akhilesh Yadav
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
Independence Day
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
KN Rajanna
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
bengaluru news
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
15 August 1947 History
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
;