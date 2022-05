Skin Care Tips: गर्मियों की सुबह इस तरह करें Face Wash, दिनभर खिला रहेगा चेहरा

How To Wash Your Face in Summer: भारत के ज्यादातर हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगा है, ऐसे में अपनी स्किन का खास ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर धूप, धूल और गर्म हवाओं की वजह से चेहरा बेजान सा नजर आने लगता है. ऐसे में क्या करें जिससे पसीने और टैनिंग का असर चेहरे पर नजर न आएं.

गर्मियों में बेजान हो जाता है चेहरा

गर्मी के मौसम में अगर आपको अपने चेहरे का निखार बरकरार रखना है तो जरूरी है कि सही तरीके से फेस वॉश किया जाए. आइए जानते हैं चेहरा धोने की कुछ अहम टिप्स जिससे दिनभर आपको परेशानी नहीं आएगी.

सुबह के वक्त इस तरह से करें फेस वॉश

गर्मी के मौसम में पसीना काफी ज्यादा आता जिसके लिए लोग अक्सर महंगे फेस वॉश का बार-बार इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है. ऐसा करने से चेहरा ज्यादा ऑयली होने लगता है. अगर चेहरे को थोड़ी देर में ही धोया जाए तो त्वचा उतना ही सीबम बनाने लगती. सीबन की वजह से फेस पर ऑयल प्रोड्यूस होता है. आप चेहरा जरूर धोएं, लेकिन इसके लिए सादे पानी का इस्तेमाल करें और फेस वॉश प्रोडक्ट से दूरी बना लें.

फेस वॉश के बाद क्या करें?

फेस वॉश के बाद सनस्क्रीन और मॉइश्चराइजर लगाएं क्योंकि इससे स्किन को न्यूट्रिशन मिलता है. भले ही आपको धूप में ज्यादा देर न निकलना हो, लेकिन सनस्क्रीन जरूर लगाएं

चेहरे को पसीने से बचाएं

अक्सर ऐसा होता है कि हम पसीने से भीगा हुआ हाथ अपने चेहरे पर लगाते हैं, ऐसा बिलकुल न करें, क्योंकि इससे फेस पर इरिटेशन हो सकती है और दाने निकल सकते हैं.

रात के वक्त करें ये काम

रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह धोएं और फिर मॉइश्चराइजर लगाएं. इससे स्किन की नमी रातभर बरकरार रहेगी.

