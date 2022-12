Skin Care Tips: चेहरे पर ब्लीच लगाते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो स्किन हो सकती है खराब

The right way to apply bleach on face: चेहरे पर निखार लाने के लिए ज्यादातर लोग ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं. हम यहां आपको बताएंगे कि चेहरे पर ब्लीच लगाने समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?