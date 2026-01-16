Advertisement
trendingNow13076340
Hindi Newsलाइफस्टाइलपार्लर ट्रीटमेंट का देसी जुगाड़! चेहरे के दाग धब्बों पर असरदार है ये नेचुरल फॉर्मूला

पार्लर ट्रीटमेंट का देसी जुगाड़! चेहरे के दाग धब्बों पर असरदार है ये नेचुरल फॉर्मूला

आजकल प्रदूषण और बिजी लाइफस्टाइल से चेहरा जल्दी फीका पड़ जाता है और दाग-धब्बों से बुरा हाल रहता है. महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर पर हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी चेहरे को चमक नहीं मिल पाती है. ऐसे में आयुर्वेद आसान और प्रभावी समाधान एलोवेरा और हल्दी के घरेलू फेस पैक के रूप में सुझाता है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 16, 2026, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पार्लर ट्रीटमेंट का देसी जुगाड़! चेहरे के दाग धब्बों पर असरदार है ये नेचुरल फॉर्मूला

आजकल की खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से लोगों का चेहरा काफी डल हो जाता है . बहुत से लोगों की स्किन स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से भी खराब हो जाती है. कई लोग कम नींद लेने की वजह से भी स्किन की कई तरह की समस्याओं से जूझते हैं. पर क्या आपको पता है कि ताजा एलोवेरा जेल में थोड़ा हल्दी पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर कुछ मिनटों तक लगाने और फिर गुनगुने पानी से धो लेने पर बड़ा फर्क देखने को मिलता है. हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल से दाग-धब्बे कम होते हैं, त्वचा हाइड्रेट रहती है और प्राकृतिक ग्लो आता है.  ये सस्ता, सुरक्षित और साइड इफेक्ट्स से मुक्त पैक है.

एलोवेरा और हल्दी
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, एलोवेरा और हल्दी स्किन की देखभाल के लिए बेहद प्रभावी हैं. ये दोनों सामग्रियां मिलकर एक ऐसा फेस पैक बनाता हैं, जो महंगे ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट को पीछे छोड़ देता है. एलोवेरा और हल्दी का मिश्रण स्किन को गहराई से पोषण देता है, दाग-धब्बों को कम करता है और स्किन का खोया ग्लो भी वापस लाता है.

गुणों का खजाना
एलोवेरा जेल में विटामिन ए, सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा होती है जो स्किन को हाइड्रेट रखती हैं, सूजन कम करती है और जलन से राहत दिलाती है. वहीं हल्दी करक्यूमिन नामक तत्व एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो मुंहासों, दाग-धब्बों, झुर्रियों को रोकता है और त्वचा को निखारता है. प्राकृतिक और घरेलू फेस पैक स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, डेड स्किन हटाता है, पोर्स साफ करता है और प्राकृतिक निखार देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनाएं पैक
ये खास पैक सनबर्न, डार्क स्पॉट्स, हाइपरपिगमेंटेशन और बढ़ती उम्र की बड़ी परेशानी जैसे झुर्रियों को भी कम करने में मददगार साबित हो सकता है. एलोवेरा और हल्दी का पैक बनाना भी बेहद ही आसान है.  इसके लिए 2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, 1 चम्मच शहद या दही भी डाल सकते हैं. इसे अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद पानी से चेहरे को साफ करें और चेहरे पर 10-15 मिनट ये पैक लगाएं, फिर गुनगुने पानी से चेहरे को अच्छी तरह से धो लें.

कब लगाएं
आप इस पैक को हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे चेहरा चमकदार और मुलायम हो जाता है.  सेंसिटिव स्किन वालों को सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आप चाहें तो आप इसे पहले हाथों पर लगा कर पैच टेस्ट कर सकते हैं.

इनपुट-आईएएनएस 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

turmeric powder and aloe veraskin care tips

Trending news

Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Justice Varma
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
Mehul Choksi
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
Maharashtra
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC Chunav 2026
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
BMC Chunav 2026
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
PMC Election Results: पुणे में एक तरफा बढ़त, 44 सीटों पर आगे चल रही BJP
Pune Election Result Live
PMC Election Results: पुणे में एक तरफा बढ़त, 44 सीटों पर आगे चल रही BJP
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
nagpur voting result live
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
BMC Wards Counting Delay
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
Thane Election Result LIVE: ठाणे में वोटों की गिनती जारी, रुझान में BJP आगे
Thane Election Result LIVE
Thane Election Result LIVE: ठाणे में वोटों की गिनती जारी, रुझान में BJP आगे
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
Special Intensive Revision
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस