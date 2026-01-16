पार्लर ट्रीटमेंट का देसी जुगाड़! चेहरे के दाग धब्बों पर असरदार है ये नेचुरल फॉर्मूला

आजकल की खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से लोगों का चेहरा काफी डल हो जाता है . बहुत से लोगों की स्किन स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से भी खराब हो जाती है. कई लोग कम नींद लेने की वजह से भी स्किन की कई तरह की समस्याओं से जूझते हैं. पर क्या आपको पता है कि ताजा एलोवेरा जेल में थोड़ा हल्दी पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर कुछ मिनटों तक लगाने और फिर गुनगुने पानी से धो लेने पर बड़ा फर्क देखने को मिलता है. हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल से दाग-धब्बे कम होते हैं, त्वचा हाइड्रेट रहती है और प्राकृतिक ग्लो आता है. ये सस्ता, सुरक्षित और साइड इफेक्ट्स से मुक्त पैक है.

एलोवेरा और हल्दी

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, एलोवेरा और हल्दी स्किन की देखभाल के लिए बेहद प्रभावी हैं. ये दोनों सामग्रियां मिलकर एक ऐसा फेस पैक बनाता हैं, जो महंगे ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट को पीछे छोड़ देता है. एलोवेरा और हल्दी का मिश्रण स्किन को गहराई से पोषण देता है, दाग-धब्बों को कम करता है और स्किन का खोया ग्लो भी वापस लाता है.

गुणों का खजाना

एलोवेरा जेल में विटामिन ए, सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा होती है जो स्किन को हाइड्रेट रखती हैं, सूजन कम करती है और जलन से राहत दिलाती है. वहीं हल्दी करक्यूमिन नामक तत्व एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो मुंहासों, दाग-धब्बों, झुर्रियों को रोकता है और त्वचा को निखारता है. प्राकृतिक और घरेलू फेस पैक स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, डेड स्किन हटाता है, पोर्स साफ करता है और प्राकृतिक निखार देता है.

कैसे बनाएं पैक

ये खास पैक सनबर्न, डार्क स्पॉट्स, हाइपरपिगमेंटेशन और बढ़ती उम्र की बड़ी परेशानी जैसे झुर्रियों को भी कम करने में मददगार साबित हो सकता है. एलोवेरा और हल्दी का पैक बनाना भी बेहद ही आसान है. इसके लिए 2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, 1 चम्मच शहद या दही भी डाल सकते हैं. इसे अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद पानी से चेहरे को साफ करें और चेहरे पर 10-15 मिनट ये पैक लगाएं, फिर गुनगुने पानी से चेहरे को अच्छी तरह से धो लें.

कब लगाएं

आप इस पैक को हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे चेहरा चमकदार और मुलायम हो जाता है. सेंसिटिव स्किन वालों को सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आप चाहें तो आप इसे पहले हाथों पर लगा कर पैच टेस्ट कर सकते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें