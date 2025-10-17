Advertisement
Skin Care Tips: किचन में रखी ये 2 चीजें बदल देंगी चेहरे की रंगत, झुर्रियां गायब कर लौटा देती हैं जवानी!

Skin Care Tips: अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. चावल और फिटकरी के यूज से आप अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं

Edited By:  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:20 AM IST
Skin Care Tips: उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां आना आम बात है, लेकिन कई दफा उम्र से पहले ही चेहरा डल हो जाता है और खाल लटकने लगती है. मतलब ये कि झुर्रियां कम उम्र में ही दिखने लगती हैं. इसके पीछे उल्टा-सीधा खानपान और खराब लाइफस्टाइल सबसे बड़ी वजह मानी जाती है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर अपनी स्किन को लेकर सजग हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. ग्लोइंग और टाइट स्किन की चाहत रखने वाले लोग तरह-तरह की क्रीम और पाउडर का यूज करते हैं, जिनका असर एक वक्त के बाद खत्म हो जाता है. लेकिन किचन में पाई जाने वाली 2 चीजें ऐसी हैं, जो स्किन की रंगत बदलने की क्षमता रखती हैं.

ये कुछ और नहीं बल्कि फिटकरी और चावल हैं. इन दोनों का मिश्रण चेहरे के लिए बेहद फायदेमंद है, जो दाग-धब्बों और झुर्रियों जैसी प्रॉब्लम से कुछ ही दिनों में निजात दिला सकता है. बस आपको इसके यूज का तरीका पता होना चाहिए. यहां हम जानेंगे कि आखिर कैसे फिटकरी और चावल का पानी स्किन के लिए फायदा देता है और इसका कैसे यूज किया जा सकता है.

सबसे पहले ये जान लीजिए कि चावल कैसे स्किन के लिए फायदेमंद है. यह एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर है, जो चेहरे की झुर्रियों को कम करते हैं और इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मुंहासों को शांत करने में भी हेल्पफुल हैं. चावल के पानी में मौजूद स्टार्च त्वचा को मुलायम और हाइड्रेटेड भी रखता है. इससे स्किन टाइट होती है और उस पर नेचुरल ग्लो आता है. वहीं फिटकरी की बात करें तो इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो स्किन पर मौजूद मुंहासे, दाग-धब्बों को गायब करते हैं. इससे स्किन की जलन भी कम होती है. फिटकरी त्वचा को कसने, झुर्रियों को कम करने और रोमछिद्रों (open pores) को टाइट करने में अहम रोल अदा करती है. इस तरह जब दोनों का यूज मिलाकर किया जाता है तो स्किन का ग्लो बढ़ सकता है.

जाने-माने आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी से जानते हैं एक साथ चावल के पानी और फिटकरी का फेस मास्क का यूज और उसके फायदे.

ऐसे करें चावल का पानी और फिटकरी का यूज

  • सबसे पहले भिगोए हुए चावल का 2 कप पानी ले लें.
  • अब इसमें छोटे चम्मच से 2 बार फिटकरी पाउडर डालें.
  • 2–3 बूंदें गुलाब जल या टी ट्री ऑयल भी ले सकते हैं.
  • अब सभी को अच्छी तरह मिला लें.
  • फिर चेहरे को साफ करके उस पर लेप लगाएं.
  • इस मास्क को 20 मिनट तक लगाए रखें.
  • वक्त गुजरने के बाद चेहरे को हल्के ठंडे पानी से धो लें.
  • हफ्ते में 2 से 3 बार इस फेस मास्क का यूज कर सकते हैं.

क्या फायदा हो सकता है?

चावल के पानी और फिटकरी से बना ये फेस मास्क स्किन पर ग्लो लाता है, झुर्रियां गायब करने में मददगार है. यह एक नेचुरल घरेलू नुस्खा है, जो आपके चेहरे की रंगत बदलने में मदद करता है. हालांकि यहां सलाह ये भी दी जाती है कि इस फेस मास्क का यूज करने से पहले आप एक बार स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, पैच टेस्ट करवाना और भी बेहतर होगा.

फिटकरी एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है, जो स्किन को कसता है और खुले पोर्स को छोटा करता है. वहीं चावल का पानी स्किन में नमी और पोषण भरता है. फिटकरी के एंटी-बैक्टीरियल गुण एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं, जबकि चावल का पानी स्किन की जलन को शांत करने में हेल्प करता है. चावल के पानी में मौजूद विटामिन B3 स्किन की रंगत को निखारता है और फिटकरी स्किन के दाग-धब्बों को हल्का करने के साथ ही स्किन की सफाई भी करती है. फिटकरी त्वचा को टोन करने और झुर्रियों को कम करने का काम करती है. यही वजह है कि इन दोनों का मिश्रण स्किन के लिए बेहद लाभकारी माना गया है.

ये भी पढ़ें: दिन भर की थकान से शाम तक फीका पड़ जाता है चेहरा? रोज करना शुरू कर दें ये 4 काम, लौट आएगी निखार

 

Tahir Kamran

Tahir Kamran

skin care tips

