30 की उम्र के बाद महिलाएं जरूर फॉलो करें स्किन साइकिलिंग रूटीन, जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका
Skin Cycling: आजकल भारत में लोग अपनी स्किन के प्रति पहले से काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं. बहुत से लोग तरह-तरह के स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं. इन्हीं स्किन केयर रूटीन में से एक है स्किन साइकिलिंग. आज हम आपको बताएंगे स्किन साइकिलिंग क्या होती है और क्यों यह काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:05 PM IST
Skin Cycling Guide: ब्यूटी और स्किन केयर की दुनिया में बहुत से नए-नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं. आए दिन सोशल मीडिया पर कई स्किन केयर एक्सपर्ट या ब्यूटी इंफ्लुएंसर लगातार अपने स्किन केयर रूटीन शेयर करते हैं और लोगों को भी उन्हें फॉलो करने की सलाह देते हैं. हाल ही के दिनों में स्किन साइकिलिंग ट्रेंड ने बेहद सुर्खियां बटोरी हैं. अमेरिका से शुरू हुआ यह ट्रेंड अब भारत में भी दस्तक दे चुका है. यह ट्रेंड तेजी से ब्यूटी इंफ्लुएंसर्स और स्किन केयर एक्सपर्ट्स के बीच पॉपुलर हो रहा है. आजकल Gen Z भी इसे काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर स्किन साइकिलिंग ट्रीटमेंट क्या है.

स्किन साइकिलिंग क्या है?
स्किन साइकिलिंग एक ऐसा स्किन केयर रूटीन है जिसमें हर दिन अलग-अलग तरीके से स्किन की देखभाल की जाती है. इस रूटीन के हिसाब से रोजाना अपनी स्किन पर एक ही तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि उन्हें एक तय पैटर्न यानी साइकिल के अनुसार लगाना चाहिए. आमतौर पर स्किन साइकिलिंग का रूटीन 4 दिनों का होता है.

पहला दिन
स्किन साइकिलिंग रूटीन में पहला दिन होता है एक्सफोलिएशन का. इस दिन अपने मनपसंद स्क्रब की मदद से आप हल्के हाथों से चेहरे को एक्सफोलिएट कर सकते हैं. इससे डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और इसके बाद इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स स्किन पर बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं.

दूसरा दिन
स्किन साइकिलिंग रूटीन में दूसरा दिन होता है रेटिनोल का. इस दिन स्किन पर रेटिनोल लगाया जाता है, जो एंटी-एजिंग, पिगमेंटेशन और फाइन लाइंस को कम करने में मदद करता है. साथ ही यह चेहरे को नेचुरल ग्लो भी प्रदान करता है. जिन लोगों को रेटिनोल सूट नहीं करता, वे विटामिन C या किसी अन्य तरह के सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं.

तीसरा दिन 
इस स्किन केयर रूटीन में तीसरा दिन हाइड्रेशन के लिए होता है. इस दिन चेहरे को हाइड्रेट करना बेहद जरूरी माना जाता है. इसके लिए हयालूरोनिक एसिड, सेरामाइड्स और एलोवेरा जेल जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है.

चौथा दिन 
स्किन साइकिलिंग रूटीन का चौथा और आखिरी दिन होता है रिकवरी का. इस दिन स्किन को आराम दिया जाता है ताकि वह रिपेयर हो सके और नेचुरल ग्लो बनाए रखे. इस दिन सिर्फ हल्के और हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

