बरसात में पसीने से स्किन को रैशेज का खतरा, इस तरह करें त्वचा की हिफाजत, सकून से बीतेगा मानसून

Skin Rashes During Monsoon: बरसात का मौसम जितना सुकून और ठंडक लेकर आता है, उतनी ही यह स्किन के लिए परेशानी भी पैदा कर सकता है. नमी और उमस भरे वातावरण के कारण पसीना ज्यादा निकलता है और यही पसीना कई बार त्वचा पर रैशेज और फंगल इंफेक्शन का कारण बनता है. खासकर जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, उन्हें इस मौसम में खुजली, लाल दाने और जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जरूरत है कि आप बरसात में अपनी स्किन का खास ख्याल रखें और कुछ आसान टिप्स अपनाकर इन परेशानियों से बचें.

क्यों होते हैं मानसून में स्किन रैशेज?

बरसात के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे स्किन के पोर्स पसीने से बंद हो जाते हैं. जब पसीना बाहर नहीं निकल पाता, तो त्वचा पर लाल दाने, खुजली और जलन की समस्या हो जाती है. इसके अलावा गीले कपड़े लंबे समय तक पहनने, सिंथेटिक फैब्रिक के इस्तेमाल और धूप-बरसात में बार-बार भीगने से भी स्किन पर रैशेज और इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है.

स्किन को रैशेज से बचाने के उपाय

Add Zee News as a Preferred Source

1. कॉटन के कपड़े पहनें

इस मौसम में हल्के और ढीले-ढाले कॉटन कपड़े पहनना सबसे बेहतर ऑप्शन है. कॉटन पसीना सोख लेता है और स्किन को सांस लेने देता है, जिससे रैशेज का डर कम हो जाता है.

2. स्किन को ड्राई रखें

बरसात में भीगने के बाद कपड़े तुरंत बदलें और स्किन को अच्छी तरह सुखाएं. गीली त्वचा फंगल इंफेक्शन और रैशेज का सबसे बड़ा कारण बनती है.

3. एंटी-फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें

नमी और पसीने से बचने के लिए स्किन पर एंटी-फंगल पाउडर लगाना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ पसीने को सोखता है, बल्कि स्किन को बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाता है.

4. हाइजीन का ध्यान रखें

रोजाना नहाएं और माइल्ड साबुन या एंटी-बैक्टीरियल बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें. इससे स्किन साफ रहेगी और इंफेक्शन का खतरा कम होगा.

5. हाइड्रेशन और हेल्दी डाइट

शरीर को हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी है. सही मात्रा में पानी पिएं और अपनी डाइट में मौसमी फल और हरी सब्जियां शामिल करें. इससे स्किन की इम्यूनिटी बढ़ती है और वह इंफेक्शन से लड़ने में सक्षम बनती है.

डॉक्टर के पास कब जाएं?

अगर रैशेज लंबे समय तक बने रहें, उनमें पस या तेज जलन हो, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं. वक्त रहते इलाज करने से परेशानी बढ़ने से रोकी जा सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.