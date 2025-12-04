स्किनकेयर में 'देसी घी' को करें शामिल, ठंड में हो ड्राई होगी स्किन; ऐसे करें इस्तेमाल..

Dry Skin Home Remedies: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में इस मौसम में ड्राई और बेजान स्किन सबसे ज्यादा परेशान करते हैं. बहुत से लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये अक्सर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है. साथ ही इसका इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए सेफ भी नहीं है. ऐसे में देसी घी आपकी मदद कर सकता है. विटामिन A, E और फैटी एसिड से भरपूर देसी घी से स्किनकेयर कर आप ड्राई स्किन से छुटकारा पा सकते हैं.

मॉइस्चराइजिंग के लिए परफेक्ट

ड्राई स्किन के लिए दीप मॉइस्चराइजिंग सबसे ज्यादा जरूरी होता है. ऐसे में देसी घी स्किन की ऊपरी परत में गहराई तक जाकर नमी को लॉक करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें इस्तेमाल?

देसी घी को स्किनकेयर के लिए इस्तेमाल करने के लिए रात को सोने से पहले आधा चम्मच देसी घी को हथेलियों में हल्का गर्म में रगड़कर हल्का गर्म कर लें और चेहरे पर ममाज करें. इसके बाद सुबह चेहरे को हल्के फेसवॉश से धो लें. अब एक हफ्ते में ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा.

हाइड्रेटिंग फेसपैक

घी और शहद की मदद से आप एक हाइड्रेटिंग फेसपैक बना सकते हैं. इससे ड्राईनेस से छुटकारा सकता है. आपको बता दें, शहद स्किन को हाइड्रेट करता है और घी स्किन को पोषण देने का काम करती है. इसे बनाने के लिए 1 चम्मच देसी घी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट लगा कर छोड़ दें. इसे बाद इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लें. ये पैक चेहरे की ड्राइनेस को कम करके नेचुरल ग्लो बढ़ाता है.

घी से फेस मसाज

घी से चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे स्किन में नेचुरल नमक आती है. यह स्किन को टाइट करता है और समय से पहले आने वाली झुर्रियों से बचाता है. इसे करने के लिए 5 से 7 मिनट तक उंगलियों से चेहरे को गोल घुमाव में मसाज करें. इससे स्किन को गहराई तक नमी मिलती है और स्किन सॉफ्ट और हेल्दी भी दिखता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.