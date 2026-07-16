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क्या आप भी छोड़ देते हैं सुबह का नाश्ता? हो सकती है ये बीमारियां, स्टडी में हुआ खुलासा

भागदौड़ भरी लाइफ में अक्सर लोग जल्दबाजी में सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं. लंबे समय तक इस आदत की वजह से कई गंभीर बीमारियां हो सकती है.

Written ByShilpa
Published: Jul 16, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:23 AM IST
क्या आप भी छोड़ देते हैं सुबह का नाश्ता? हो सकती है ये बीमारियां, स्टडी में हुआ खुलासा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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