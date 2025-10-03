एक महीने के लिए कैल्शियम रिच फूड खाना छोड़ देंगे तो क्या होगा? शरीर पर दिखेगा ऐसा असर

Skipping Calcium Rich Foods For A Month: कैल्शियम हमारे शरीर के लिए सबसे एसेंशियल मिनरल्स में से एक है. ये न सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, बल्कि मसल्स के मूवमेंट, नर्व्स का सही तरीके से काम करना और ब्लड क्लॉटिंग जैसी प्रॉसेस में भी अहम रोल अदा करता है. अगर आप सिर्फ एक महीने के लिए भी कैल्शियम रिच फूड खाना बंद कर देते हैं, तो शरीर पर इसके कई नेगेटिव इफेक्ट दिखने लगते हैं. आइए जानते हैं कि क्या-क्या हो सकता है.

1. हड्डियां और दांत हो जाएंगे कमजोर

कैल्शियम हड्डियों का सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है. दूध, दही, पनीर, बादाम, तिल या हरी सब्जियों जैसे फूड्स से हमें रोजाना कैल्शियम मिलता है. लेकिन अगर एक महीने तक इनका सेवन न हो, तो हड्डियों की डेंसिटी (Bone Density) कम होने लगती है. शुरुआती स्टेज आपको हल्का दर्द, क्रैकिंग साउंड या कमजोरी महसूस हो सकती है. दांतों में भी सेंसिटिविटी और कैविटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है.

2. मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द

कैल्शियम की कमी का असर मांसपेशियों पर भी साफ दिखता है. बिना कैल्शियम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में दिक्कत होती है. इसका नतीजा मसल क्रैम्प्स, खिंचाव और थकान के रूप में सामने आता है. अक्सर रात में पैर या हाथ अकड़ने लगते हैं.

3. नर्वस सिस्टम पर असर

नर्व्स के बीच सिग्नल पास करने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी है. एक महीने तक कैल्शियम न मिलने पर दिमाग से शरीर तक सिग्नल पहुंचाने की स्पीड अफेक्ट होती है. इससे सुन्नपन, झुनझुनी या चक्कर जैसी परेशानी हो सकती है.

4. ब्लड क्लॉटिंग में परेशानी

शरीर में किसी भी चोट लगने पर खून का जमना (Clotting) कैल्शियम पर डिपेंड करता है. इसकी कमी होने पर मामूली कट लगने पर भी खून लंबे समय तक बह सकता है.

5. मूड स्विंग्स और थकान

कैल्शियम हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स की परेशानी बढ़ सकती है. रिसर्च के मुताबिक, लंबे वक्त तक कैल्शियम की कमी डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी मेंटल प्रॉब्लम को भी जन्म दे सकती है.

बचाव के लिए क्या करें?

1. डेयरी प्रोडक्ट्स: दूध, दही, पनीर रोजाना खाएं.

2. ड्राई फ्रूट्स: बादाम, अंजीर, तिल और अखरोट लें.

3. हरी सब्जियां: पालक, मेथी, ब्रोकोली को डाइट में शामिल करें.

4. दूसरे सोर्स: सोया प्रोडक्ट्स और कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स खाएं.

5. धूप: विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्ब्शन में मदद करता है, इसलिए रोजाना 15-20 मिनट धूप लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.