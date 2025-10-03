Advertisement
trendingNow12945963
Hindi Newsलाइफस्टाइल

एक महीने के लिए कैल्शियम रिच फूड खाना छोड़ देंगे तो क्या होगा? शरीर पर दिखेगा ऐसा असर

अगर आप एक महीने तक कैल्शियम रिच फूड्स नहीं खाएंगे, तो इसका असर आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, दांतों और मेंटल हेल्थ पर साफ दिखेगा. इससे डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज को अंजाम देना भी मुश्किल हो जाएगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक महीने के लिए कैल्शियम रिच फूड खाना छोड़ देंगे तो क्या होगा? शरीर पर दिखेगा ऐसा असर

Skipping Calcium Rich Foods For A Month: कैल्शियम हमारे शरीर के लिए सबसे एसेंशियल मिनरल्स में से एक है. ये न सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, बल्कि मसल्स के मूवमेंट, नर्व्स का सही तरीके से काम करना और ब्लड क्लॉटिंग जैसी प्रॉसेस में भी अहम रोल अदा करता है. अगर आप सिर्फ एक महीने के लिए भी कैल्शियम रिच फूड खाना बंद कर देते हैं, तो शरीर पर इसके कई नेगेटिव इफेक्ट दिखने लगते हैं. आइए जानते हैं कि क्या-क्या हो सकता है.

1. हड्डियां और दांत हो जाएंगे कमजोर
कैल्शियम हड्डियों का सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है. दूध, दही, पनीर, बादाम, तिल या हरी सब्जियों जैसे फूड्स से हमें रोजाना कैल्शियम मिलता है. लेकिन अगर एक महीने तक इनका सेवन न हो, तो हड्डियों की डेंसिटी (Bone Density) कम होने लगती है. शुरुआती स्टेज आपको हल्का दर्द, क्रैकिंग साउंड या कमजोरी महसूस हो सकती है. दांतों में भी सेंसिटिविटी और कैविटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है.

2. मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द
कैल्शियम की कमी का असर मांसपेशियों पर भी साफ दिखता है. बिना कैल्शियम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में दिक्कत होती है. इसका नतीजा मसल क्रैम्प्स, खिंचाव और थकान के रूप में सामने आता है. अक्सर रात में पैर या हाथ अकड़ने लगते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. नर्वस सिस्टम पर असर
नर्व्स के बीच सिग्नल पास करने के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी है. एक महीने तक कैल्शियम न मिलने पर दिमाग से शरीर तक सिग्नल पहुंचाने की स्पीड अफेक्ट होती है. इससे सुन्नपन, झुनझुनी या चक्कर जैसी परेशानी हो सकती है.

4. ब्लड क्लॉटिंग में परेशानी
शरीर में किसी भी चोट लगने पर खून का जमना (Clotting) कैल्शियम पर डिपेंड करता है. इसकी कमी होने पर मामूली कट लगने पर भी खून लंबे समय तक बह सकता है.

5. मूड स्विंग्स और थकान
कैल्शियम हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स की परेशानी बढ़ सकती है. रिसर्च के मुताबिक, लंबे वक्त तक कैल्शियम की कमी डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी मेंटल प्रॉब्लम को भी जन्म दे सकती है.

बचाव के लिए क्या करें?

1. डेयरी प्रोडक्ट्स: दूध, दही, पनीर रोजाना खाएं.

2. ड्राई फ्रूट्स: बादाम, अंजीर, तिल और अखरोट लें.

3. हरी सब्जियां: पालक, मेथी, ब्रोकोली को डाइट में शामिल करें.

4. दूसरे सोर्स: सोया प्रोडक्ट्स और कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स खाएं.

5. धूप: विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्ब्शन में मदद करता है, इसलिए रोजाना 15-20 मिनट धूप लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

calcium

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;