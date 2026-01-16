रात का खाना स्किप करना है स्मार्ट लाइफस्टाइल या साइलेंट हेल्थ रिस्क, जानिए पूरी सच्चाई

कई लोग मानते हैं कि रात को खाना छोड़ने से शरीर डिटॉक्स होता है और वजन तेजी से घटता है लेकिन क्या वाकई ये आदत स्मार्ट लाइफस्टाइल की निशानी है या फिर एक साइलेंट हेल्थ रिस्क जिसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ सकती है. आजकल बहुत से लोग रात का खाना स्किप करने लगे हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि खाना स्किप करने से उनका हेल्थ अच्छा रहता है तो वहीं बहुत से लोग मानते हैं कि काफी दिनों तक रात का खाना स्किप करना एक हेल्थ रिस्क साबित हो सकता है. रात का खाना स्किप करने को लेकर कई तरह के मिथ और फैक्ट्स मौजूद हैं

डिनर स्किप पड़ सकता है भारी

बहुत से लोग आजकल रात का डिनर स्किप कर रहे हैं. कुछ लोगों को इससे फायदा दिखता है तो कुछ को कमजोरी, थकान और पाचन की समस्या होने लगती है. सच्चाई ये है कि हर शरीर अलग होता है और बिना सही समझ के डिनर छोड़ना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है साथ ही बाद में इसके कई गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं. रात का खाना स्किप करने का मतलब है लंबे समय तक शरीर को एनर्जी न मिलना. दिनभर की भागदौड़ के बाद शरीर को रिपेयर और रिकवरी के लिए पोषण की जरूरत होती है ऐसे में अगर रात को खाना बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो शरीर पर इसका असर पड़ सकता है.

सेहत पर असर

कुछ लोग दावा करते हैं कि डिनर स्किप करने से वजन तेजी से घटता है दरअसल शुरुआत में वजन कम जरूर दिखता है लेकिन ये ज्यादातर पानी और मसल लॉस की वजह से होता है. लंबे समय तक ऐसा करने से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ सकता है जिससे वजन घटाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा रात का खाना छोड़ने से नींद पर भी असर पड़ता है. खाली पेट सोने से कई लोगों को बेचैनी, एसिडिटी या बार बार नींद टूटने की समस्या हो जाती है.

लाइट डिनर है बेस्ट

रात का खाना छोड़ने से लोगों में ब्लड शुगर का असंतुलन भी हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज या हार्मोनल समस्याएं हैं. लंबे समय तक भूखा रहने से ब्लड शुगर गिर सकता है जिससे चक्कर, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है. रात का खाना स्किप करने से कुछ लोगों में ओवरईटिंग की आदत भी बढ़ जाती है. अगली सुबह या दिन में ज्यादा भूख लगती है जिससे अनहेल्दी फूड की क्रेविंग बढ़ती है और लोग जंक खाने लग जाते हैं. हालांकि देर रात भारी खाना खाने से जरूर बचना चाहिए. हल्का और जल्दी डिनर करना सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.