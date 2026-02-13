महंगी मशीनों को कहें अलविदा! एक रस्सी से मिल सकती है फिट बॉडी और स्ट्रेस फ्री जिंदगी

रस्सी कूदना एक आसान, सस्ता और बेहद असरदार वर्कआउट है. इससे दिल मजबूत होता है, वजन कंट्रोल में रहता है और मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है. रोजाना कुछ मिनट स्किपिंग करने से शरीर एक्टिव रहता है और स्ट्रेस कम होता है. बचपन में सभी ने इसका लुत्फ उठाया ही होगा पर बड़े होने के बाद लोग इसे भूल जाते अगर आप फिट बॉडी और स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं तो इस आदत को आज ही अपनी डेली रूटिन में शामिल करें.

एक्सरसाइज

रस्सी कूदना एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है. जब आप लगातार जंप करते हैं तो दिल की धड़कन तेज होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे हार्ट मजबूत बनता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है. जो लोग जिम नहीं जा पाते उनके लिए ये घर पर किया जाने वाला सबसे आसान कार्डियो वर्कआउट है. इससे आप एक्टिव भी रहते हैं.

वेट लॉस और मेंटल हेल्थ

वजन घटाने में भी रस्सी कूदना काफी मददगार है. सिर्फ 10 से 15 मिनट की स्किपिंग कई कैलोरी बर्न कर सकती है. अगर इसे बैलेंस डाइट के साथ जोड़ा जाए तो तेजी से फैट कम करने में मदद मिल सकती है. मेंटल हेल्थ के लिए भी ये एक्सरसाइज फायदेमंद है. रस्सी कूदने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो मूड बेहतर बनाता है. इससे तनाव और एंग्जायटी कम होती है और दिमाग टेंशन फ्री रहता है. दिनभर की थकान के बाद अगर आप कुछ मिनट स्किपिंग कर लें तो दिमाग हल्का और तरोताजा महसूस करता है.

स्टैमिना

रस्सी कूदने से स्टैमिना और बॉडी बैलेंस भी बेहतर होता है. ये पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले 2 से 3 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं. ध्यान रखें रस्सी कूदने समय आरामदायक जूते पहनें और सपाट जगह पर एक्सरसाइज करें. अगर आपको सांस संबंधित कुछ दिक्कत है तो रस्सी कूदने से आपकी सांस फूल सकती है इसलिए इससे बचें.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.