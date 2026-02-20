ओवरस्लीपिंग भी बेकार! Sleep Debt की अनदेखी पड़ सकती है भारी, नींद की EMI हर दिन भरनी जरूरी

आज के समय में खासकर Gen Z की लाइफस्टाइल स्लीप डेट का सबसे बड़ा कारण बन रही है. देर रात गेम खेलना, सीरीज देखना, सोशल मीडिया स्क्रोल करना और सुबह जल्दी उठना नींद का बैलेंस बिगाड़ देता है. कई लोग सोचते हैं कि शनिवार या रविवार को 10 से 12 घंटे सो लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा पर ऐसा नहीं होता है. शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा होने नहीं देती है. नींद की कमी का असर याददाश्त, फोकस और मूड पर साफ दिखने लगता है जो लंबे समय के बाद कई बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है.

क्या है Sleep Debt

रोज जितनी नींद चाहिए उससे कम सोने को ही Sleep Debt कहा जाता है. जब ये आदत बन जाती है तो शरीर पर नींद का कर्ज बढ़ता ही चला जाता है. वीकेंड में ज्यादा सोने से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है लेकिन पूरा कर्ज खत्म नहीं होता है. सही टाइम पर रोज अच्छी नींद लेना ही इसका असली इलाज है.

स्लीप डेट बढ़ने से क्या होता है

स्लीप डेट बढ़ने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकता है. इससे वजन बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है. कई लोगों को चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग और डिप्रेशन जैसी समस्या भी होने लगती है. नींद पूरी ना होने से स्किन डल दिखती है और एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है.

स्लीप डेट से कैसे बचें

अगर आप भी स्लीप डेट से बचना चाहते हैं तो कुछ आसान आदतें अपना कर इससे बच सकते हैं. रोज एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें. सोने से एक घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप बंद कर दें और स्क्रिन ने देखें. कैफीन और हैवी खाना रात में कम लें. हल्की एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी नींद बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है. घर के कमरे को शांत और डार्क रखें ताकि शरीर को आराम मिल सके और जल्दी नींद आ जाए.

बदले लाइफस्टाइल

लोगों को बिजी लाइफस्टाइल के बीच ये समझना पड़ेगा कि नींद कोई लक्जरी नहीं बल्कि शरीर की जरूरत है. जैसे लोग लेने पर पैसे की EMI भरनी पड़ती है वैसे ही नींद की EMI भी रोज भरनी जरूरी है. बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहती है जिससे थकान होती है और शरीर को रिकवर होने के लिए आसाम की सख्त जरूरत होती है. सही समय पर अच्छी नींद लेकर ही आप हेल्दी और खुशहाल लाइफ जी सकते हैं. वरना Sleep Debt धीरे धीरे आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है.