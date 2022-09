Sleep Disorder: लाख कोशिशों के बाद भी रातों को नहीं आती नींद, तो सोने से पहले न खाएं ये 3 चीजें

How to get Good Sleep: स्लीप डिसऑर्डर मौजूदा दौर की एक बड़ी समस्या बन चुकी है, इसके लिए आमतौर पर अजीबोगरीब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है. कुछ लोगों को रात के वक्त सुकून की नींद नहीं आती और वो रातभर सिर्फ करवटें बदलने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसे में वो अगले दिन ऑफिस में थकान का सामना कर रहे होते है और अक्सर कुर्सी पर बैठकर झपकी लेने पर मजबूर हो जाते हैं. आखिर इस परेशानी का हल कैसे खोजा जए

क्यों छिन जाती है रातों की नींद?

स्लीप डिसऑर्डर की कई वजहें हो सकती है, लेकिन कभी-कभी ये समस्या रात के वक्त गलत खान पान की वजह से भी हो सकती है. आमतौर पर जो लोग रात में खाना नहीं खाते उनको सुकून की नींद नसीब नहीं होती, लेकिन कई बार आप ऐसी चीजे खा लेते हैं जिससे स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने बताया कि ऐसी कौन-कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें रात को सोने पहले नहीं खाना चाहिए.

रात को सोने से पहले न खाएं ये चीजें

1. चॉकलेट

हर एज ग्रुप के लोगों को चॉकलेट खाना पसंद आता है, क्योंकि इसका स्वाद काफी आकर्षक होता है. इस मीठी चीज से सेहत को वैसे ही कई नुकसान होते हैं, वहीं अगर इसे रात में सोने से पहले खाया जाए तो सुकून की नींद में खलल पड़ सकता है.

2. चिप्स

रात को हल्की-फुल्की भूख मिटाने के लिए हम अक्सर चिप के कई पैकेट्स खत्म कर देते हैं, ये ऐसा बिलकुल न करें क्यों ये हमारी सेहत को तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं. रात में चिप्स खाने से इसके डाइजेशन में दिक्कतें आने लगती है और फिर पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है और नींद पूरी तरह खराब हो सकती है.

3. लहसुन

लहसुन का इस्तेमाल एक मसाले के तौर पर किया जाता है और ये हमारे भोजन का टेस्ट बढ़ाने के काम आता है. लहसुन में तेज गंध होती है, इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होने लगती हैं. लेकिन रात के वक्त इसे खाने से आपकी चैन की नींद छिन सकती है, क्योंकि इसमें मौजूद कैमिकल्स आपको बेचैन कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

