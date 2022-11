Sleep Disorder: रात को टूटती है बार-बार नींद? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ऐसी गलतियां

How to get Good Sleep: कौन नहीं चाहता कि जब दिनभर के काम के बाद रात को सोने का मौका मिले तो झट से सकून भरी नींद आ जाए और फिर सुबह से पहले कोई खलल पैदा न हो. ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट इस बात की सलाह देते हैं कि एक हेल्दी अडल्ट को रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को लगातार सोना नसीब नहीं होता, क्योंकि रात में बार-बार नींद खुलती है और फिर दोबारा नींद लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आइए जानते हैं कि इस परेशानी से कैसे बचा जा सकता है.

रात में बार-बार नींद टूटने की वजह

हम अक्सर इस बात पर गौर नहीं करते लेकिन रातों को सही तरीके से नींद न आने के पीछे हमारी फूड हैबिट्स भी काफी हद तक जिम्मेदार है. आइए जानते हैं कि सुकून की नींद पाने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा.

1. रात में कार्ब्स न खाएं

रात को सोने से पहले आप उन चीजों को सेवन न करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है, इनमें चावल, चिप्स, आलू, केला और पास्ता जैसी चीजें अहम हैं. कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें नींद में खलल पैदा करती है और आपको रात में बार-बार जागना पड़ता है.

2, रात में चाय-कॉफी से करें परहेज

भारत में चाय और कॉफी पीने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ये शौक आपकी नींद में खलल पैदा कर सकता है क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है. अक्सर हम नींद भगाने और खुद को तरोताजा महसूस करने के लिए चाय-कॉफी पीते हैं, लेकिन सोने से 2-3 घंटे पहले ऐसा बिलकुल न करें.

3. ज्यादा टेंशन न लें

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में टेंशन होना आम बात है, लेकिन अगर इसे आप जरूरत से ज्यादा हावी होने देंगे तो इसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा, जो स्लीप डिसऑर्डर का एक बड़ा कारण है.

