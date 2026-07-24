नींद की गुणवत्ता और ध्यान: वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण

सजगतापूर्ण विश्राम ही ध्यान है. ध्यान अपनी आंखें बंद करना और कुछ सोचना,चाहना नहीं है. यह अपने कारण शरीर के संपर्क में आना है, जो केवल शून्यता है और ऊर्जा का स्रोत है.ध्यान का सबसे पहला नियम है- अप्रयत्न. ध्यान प्रयत्न नहीं है, अप्रयत्न हो जाना ही ध्यान है. कर्म के लिए प्रयत्न आवश्यक है किंतु विश्राम के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है. प्रयत्न करना विश्राम में बाधा बन जाएगा. दूसरा नियम है अचाह - अचाह यानी मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए. तीसरा नियम है अकिंचन - मैं कुछ भी नहीं हूं. मैं कौन हूं, मैंनहीं जानता हूं. अपने बारे मेंजानकारी नहीं है, इस बात को जान लेना कि मैं अपने बारे में कुछ भी जानता नहीं हूं. मैं धनवान, गरीब, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, पुण्यवान, पापवान कुछ भी नहीं हूं. मैंकुछ भी नहीं हूं- अकि ंचन. ध्यान केतीन नि यम - अप्रयत्न, अचाह, अकिंचन. इन नियमों का पालन करने पर आप अनुभव करेंगे कि ध्यान मुश्किल नहीं वरन् सभी मुश्किलों का समाधान है. ध्यान वैज्ञानिक रूप से नींद की गुणवत्ता सुधारने में सहायक है. यह शरीर में मेलाटोनिन (Melatonin) नामक

हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है, जो नींद को नियंत्रित करता है. ध्यान करने से मन की उथल-पुथल शांत होती है और शरीर का ‘पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम’ सक्रिय हो जाता है और वह विश्राम (Relaxation mode) की स्थिति में चला जाता है, जिससे गहरी और सुखद नींद आती है.