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नींद की गुणवत्ता और ध्यान: वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण

नींद प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार है. नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा और चेतना को एक नवजीवन देनेका आयाम है. मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे मनुष्य के लिए एक शांत और सुखद नींद पाना चुनौतीपूर्ण मालूम होने लगता है. इस चुनौती से पार पाने के लिए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नींद और ध्यान को समझना आवश्यक है. ‘सजगतापूर्ण विश्राम’ हमें भीतर से पुनः ऊर्जावान बनाता है.यह हमें गहरी, शांत और सुखद नींद की ओर ले जाता है.

Written ByGurudev Sri Sri Ravi ShankarEdited ByZee News Desk
Published: Jul 24, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:15 PM IST
नींद की गुणवत्ता और ध्यान: वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण

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