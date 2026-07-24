नींद की गुणवत्ता और ध्यान: वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण

नींद प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार है. नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा और चेतना को एक नवजीवन देनेका आयाम है. मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे मनुष्य के लिए एक शांत और सुखद नींद पाना चुनौतीपूर्ण मालूम होने लगता है. इस चुनौती से पार पाने के लिए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नींद और ध्यान को समझना आवश्यक है. ‘सजगतापूर्ण विश्राम’ हमें भीतर से पुनः ऊर्जावान बनाता है.यह हमें गहरी, शांत और सुखद नींद की ओर ले जाता है.
हमारे जीवन में ऊर्जा के चार मुख्य स्रोत हैं- भोजन, नींद, श्वास और वातावरण. नींद हमारी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. एक गहरी नींद हमारी सारी थकान, तनाव और ऊब को मिटाकर हमें एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर देती है.
नींद ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होने केसाथ-साथ हमारी चेतना की चार अवस्थाओं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था भी है. हमारी चेतना प्रतिदिन चार अवस्थाओं से होकर गुजरती है- जागरण, स्वप्न, गहरी नींद और तुरीय. इनमें से जागरण और स्वप्न से हम भलीभाँति परिचित हैं. अपनी सजगता और स्मृति के माध्यम से हम इनका अनुभव कर पाते हैं किंतु गहरी नींद की अवस्था के प्रति सजग नहीं होते. यदि हम गहरी नींद में भी सजग रह सकें, तो चेतना की चौथी अवस्था ’तुरीय’ का अनुभव होता है.
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुरीय चेतना की वह अवस्था है जहाँ गहन विश्राम और पूर्ण सजगता एक साथ विद्यमान रहते हैं. सामान्यतः गहरी नींद में विश्राम तो होता है, पर सजगता नहीं होती, जबकि तुरीय में विश्राम भी होता है और चेतना भी पूर्णतः जागृत रहती है. ध्यान के माध्यम से इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है.अनिद्रा के रोग, पर्याप्त समय तक नींद लेने के बाद भी ऊर्जा की कमी आदि समस्याओं के मूल कारण को ढूंढने के लिए शरीर के स्तरों को समझना आवश्यक है. प्राचीन शास्त्रों का कथन है कि हमारे शरीर केतीन स्तर होते हैं:
स्थूल, सूक्ष्म और कारण. हमारा स्थूल शरीर पांच महाभूतों से मिलकर बना है और इसकी संरचना रस, रक्त, मांस,मेद, अस्थि , मज्जा और शुक्र पर आधारित है. इस स्थूल शरीर से परे एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो विचारों और भावनाओं से निर्मिम होता है. जब हम नींद में होते हैं और स्वप्न देख रहे होते हैं,तब हमारा सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहा होता है. यही कारण है कि स्वप्नों में, आप रंग देख सकते हैं, सुगंध सूंघ सकते हैंऔर स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं. आप एक मैत्रीपूर्ण आलिंगन का भी अनुभव कर सकते हैं. पांचों इंद्रियों का उपयोग किए बिना, आप सभी पांचों इंद्रियों का अनुभव करते हैं. यह हमारे सूक्ष्म शरीर के कारण ही संभव हो पाता है. स्वप्नों में, हम वह सब अनुभव कर पाते हैं, जो हम वास्तविक जगत की जाग्रत अवस्था में करते हैं.
गहरी नींद में, हम अपने शरीर के तीसरे स्तर, कारण शरीर का अनुभव करते हैं. गहरी नींद में कारण शरीर कार्य करता है. वह पूर्ण रूप सेऊर्जा है जिसमेंआप सीमाओं का अनुभव नहीं करते, आप भौतिक शरीर का अनुभव नहीं करते. जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब आप अपने कारण शरीर के साथ होते हैं ,जो समस्त ऊर्जा , उत्साह, ताजगी और जीवंतता का स्रोत है. इसलिए जब आप एक गहरी नींद के पश्चात जागते हैं, तो आप बहुत तरोताजा, ऊर्जा वान और स्फूर्तिवान अनुभव करते हैं.
चिंता, तनाव, अवसाद आदि के कारण सूक्ष्म शरीर में जो अति सक्रियता उत्पन्न होती है, उसके कारण हमारी नींद का ज्यादातर समय सपनों की स्थिति मेंही चला जाता है. जिसके कारण पर्याप्त सोने के बाद भी हम ऊर्जा की कमी और थकान का अनुभव करते हैं. ऐसी स्थिति के निवारण के लिए ध्यान अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक हो जाता है.
ध्यान क्या है?
सजगतापूर्ण विश्राम ही ध्यान है. ध्यान अपनी आंखें बंद करना और कुछ सोचना,चाहना नहीं है. यह अपने कारण शरीर के संपर्क में आना है, जो केवल शून्यता है और ऊर्जा का स्रोत है.ध्यान का सबसे पहला नियम है- अप्रयत्न. ध्यान प्रयत्न नहीं है, अप्रयत्न हो जाना ही ध्यान है. कर्म के लिए प्रयत्न आवश्यक है किंतु विश्राम के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है. प्रयत्न करना विश्राम में बाधा बन जाएगा. दूसरा नियम है अचाह - अचाह यानी मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए. तीसरा नियम है अकिंचन - मैं कुछ भी नहीं हूं. मैं कौन हूं, मैंनहीं जानता हूं. अपने बारे मेंजानकारी नहीं है, इस बात को जान लेना कि मैं अपने बारे में कुछ भी जानता नहीं हूं. मैं धनवान, गरीब, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, पुण्यवान, पापवान कुछ भी नहीं हूं. मैंकुछ भी नहीं हूं- अकि ंचन. ध्यान केतीन नि यम - अप्रयत्न, अचाह, अकिंचन. इन नियमों का पालन करने पर आप अनुभव करेंगे कि ध्यान मुश्किल नहीं वरन् सभी मुश्किलों का समाधान है. ध्यान वैज्ञानिक रूप से नींद की गुणवत्ता सुधारने में सहायक है. यह शरीर में मेलाटोनिन (Melatonin) नामक
हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है, जो नींद को नियंत्रित करता है. ध्यान करने से मन की उथल-पुथल शांत होती है और शरीर का ‘पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम’ सक्रिय हो जाता है और वह विश्राम (Relaxation mode) की स्थिति में चला जाता है, जिससे गहरी और सुखद नींद आती है.
नींद न आने का मुख्य कारण तनाव, अत्यधिक सोचना (Overthinking) और मानसिक थकान है. ध्यान मस्तिष्क की ‘अल्फा’ और ‘थीटा’ तरंगों को सक्रि य करता है, जो वि श्राम और गहरी शांति से जुड़ी होती हैं. यह कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) को कम कर मन को वर्तमान क्षण में लाता है, जिससे नींद न आने का रहस्य सुलझ जाता है.
ध्यान अवचेतन मन (Subconscious mind) की सफाई करता है. जब आप नियम त ध्यान करते हैं, तो दिनभर का मानसिक बोझ और दबे हुए तनाव से मुक्त हो जाते हैं. इससे मन शांत रहता है और डरावने या बुरे सपनों की संभावना कम हो जाती है. सूक्ष्म शरीर के विस्तार और ध्यान की गहराई में उतरने के लिए प्राणायाम और श्वास क्रियाएं सहायक होती है. जब प्राण शक्ति का स्तर अधिक होता है तो नकारात्मक भावनाएं हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं. भ्रामरी प्राणायाम नींद से संबंधित बीमारियों के निवारण के लिए लाभदायक है.
अनिद्रा (Insomnia) की समस्या दूर करने के लिए ‘योग निद्रा’ (Yoga Nidra) और ‘निर्देशित ध्यान’ (Guided Meditation) सबसे प्रभावी माने जाते हैं. सोने से पहले किया गया ध्यान तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, जिससे विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है और आप आसानी से गहरी नींद में उतर जाते हैं. रात को सोने से पहले केवल 15 से 20 मिनट का ध्यान भी चमत्कारी परिणाम दे सकता है. नियमित अभ्यास से न केवल जल्दी नींद आती है, बल्कि सुबह उठने पर आप अधिक तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं.