थाली में जंक नहीं फिर भी खतरे में है जिंदगी! जानें 6 घंटे से कम की नींद कैसे बन रही है साइलेंट किलर

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद को लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं. देर रात मोबाइल चलाना, ओटीटी देखना, काम का प्रेशर या फिर सोशल मीडिया की लत लोगों की नींद पूरी नहीं होने देती है. कई लोग इसे मामूली समझते हैं और कहते हैं कि हम तो कम सोकर भी ठीक हैं. लेकिन शरीर हर दिन इसका हिसाब रखता है. जब आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो दिमाग और शरीर को रेस्ट करने का समय नहीं मिल पाता है. बहुत सी ऐसी रिसर्च हुई हैं जो बताती है कि नींद की कमी खराब डाइट से भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है. यही वजह है कि कम नींद को अब साइलेंट किलर कहा जा रहा है जो बिना शोर किए शरीर को अंदर से कमजोर और खोखला कर सकता है.

6 घंटे से कम नींद का अंजाम

बहुत से लोगों आजकल 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं पर क्या आपको पता है कि 6 घंटे से नींद लेना शरीर के लिए धीमा जहर बन सकता है. इससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मोटापा, डिप्रेशन और इम्यून सिस्टम कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है. अच्छी डाइट के बावजूद अगर नींद पूरी नहीं होती है तो शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता और उम्र से पहले बीमारियां घेर सकती हैं. नींद के दौरान शरीर में हार्मोन बैलेंस होते हैं, मसल्स रिपेयर होते हैं और दिमाग दिनभर की थकान से उबरता है. नींद कम होने पर स्ट्रेस हार्मोन यानी की कोर्टिसोल बढ़ जाता है. इससे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है. यही कारण है कि कम नींद लेने वालों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा देखा गया है.

समस्या

मेंटल हेल्थ पर भी नींद की कमी का गहरा असर पड़ता है. 6 घंटे से कम सोने वालों में चिड़चिड़ापन. एंग्जायटी और डिप्रेशन की समस्या ज्यादा देखी जाती है. नींद की कमी वजन बढ़ने की बड़ी वजह भी बनती है. कम सोने से भूख बढ़ाने वाले हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं जिससे बार बार खाने की इच्छा होती है. ऐसे में हेल्दी डाइट लेने के बाद भी वजन कंट्रोल में नहीं रहता है. हर रोज कम सोने से शरीर बीमारियों से लड़ने में कमजोर हो जाता है. बार बार सर्दी, जुकाम, इंफेक्शन और थकान इसका साफ संकेत होते हैं. ऐसे में अच्छी डाइट भी शरीर को पूरी सुरक्षा नहीं दे पाती है.

नींद है जरूरी

रोज कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेने की आदत डालना बेहद ही जरूरी है. सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाएं, ऐसा करने से नींद काफी जल्दी आ जाती है. थाली में जंक न होने के साथ साथ नींद पूरी होना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि कम नींद धीरे धीरे जिंदगी से समझौता करवा देती है और लोगों को इसका पता भी नहीं चल पाता है.