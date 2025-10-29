Advertisement
Sleeping with One Foot Out: लेना चाहते हैं चैन की नींद तो सोने से पहले जरूर फॉलो करें ये टिप्स

Blanket Sleep Science: आजकल की बिजी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी चीज का किया है तो वो है नींद. चलिए आज हम आपको गहरी नींद लेने की ट्रिक बता रहे हैं. इस ट्रिक को फॉलो करके आप अच्छी नींद ले सकते हैं. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:11 PM IST
Sleeping with One Foot Out:  एक इंसान को क्या चाहिए यही ना कि वो ड्यूटी से थक हार कर आए और सुकून भरी चैन की नींद मिल जाए. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद पूरी करना भी अपने आप भी चैलेंज बन गया है. ऐसे में हेल्दी रहने के लिए नींद का पूरा होना जरूरी है. चलिए हम आपको बताते हैं कि सोने से पहले कौन-से काम करने चाहिए, जिससे अच्छी नींद आए.

एक पैर बाहर निकालकर साने की पोजिशन
कुछ लोग साते समय खुद पर चादर को ऐसे कसकर लपेट लेते हैं जैसे वे चादर में पैक हो चुके हैं. वहीं, दूसरी ओर कुछ लोगों को चादर से पैर बाहर निकालकर सोने की आदत होती है. कुछ  लोग पेट के बल सोना पसंद करते हैं. ये सब चीजें सिर्फ बैचेन नींद का नतीजा नहीं है, बल्कि शरीर की एक नेचुरल चालाकी है. जब हमारा शरीर नींद में जाता है तब बॉडी का तापमान 1 डिग्री तक गिर जाता है. ये कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है, लेकिन गहरी नींद में जाने के लिए काफी है. दरअसल, जब हम पूरी तरह चादर में पैक हो जाते हैं तब ये पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, इसलिए शरीर खुद ही एक पैर चादर से बाहर निकाल देता है. इससे ठंडक मिलती है और गहरी नींद में जाने में आसान हो जाता है. आसान भाषा में समझें तो सोते समय शरीर की पोजीशन कोई अजीब हरकत नहीं है, बल्कि बॉडी का रिफ्लेक्स है. बॉडी अपना टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए ऐसा करती है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
फ्रांस के डॉ. जेराल्ड की माने तो हाथ और पैरों में ब्लड वेसेल्स का नेटवर्क ज्यादा डेंस होता है और इसके अलावा मसल्स की पतर काफी पतली होती है. इसी लिए ये बॉडी पार्ट शरीर को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाते हैं. कुछ लोग तपती गर्मी के मौसम में भी चादर ओढ़कर सोते हैं वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कुछ भी नहीं ओढ़ते हैं. इसी के साथ तीसरी और सबसे बेहतरीन कैटेगरी है उन लोगों की जो चादर या कंबल से एक पैर बाहर निकालकर सोते हैं. ये आपको आराम देने के साथ बॉडी को ठंडक भी देता है. इसलिए अगली बार अगर नींद ना आए या बेचैनी हो तो पैरों को हवा आने दें, ये टिप्स आपको नींद आने और गहरी सुकून भरी नींद की तरफ ले जाएगा.
About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

