ऑफिस में झुककर बैठते हैं तो संभल जाएं, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में कहता है 5 नेगेटिव बातें

Slouching Meaning: ऑफिस में आपकी बॉडी लैंग्वेज उतनी ही अहम होती है जितना आपका काम. जिस तरह आप बैठते हैं, खड़े होते हैं या बातचीत करते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी की झलक साफ दिखाई देती है. खासकर झुककर बैठना यानी स्लाउचिंग अक्सर लोगों के सामने आपकी इमेज को नेगेटिव बना देता है. आइए जानते हैं कि ऑफिस में स्लाउचिंग आपकी पर्सनालिटी के बारे में कौन-सी 5 बातें बताता है.

1. लो कॉन्फिडेंस (Low Confidence)

झुककर बैठना अक्सर ये मैसेज देता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं रखते. स्ट्रेट बैक और सही पॉश्चर कॉन्फिडेंस का इशारा है, जबकि स्लाउचिंग ये दिखा सकता है कि आप नर्वस या अनसर्टेन महसूस कर रहे हैं.

2. कम एनर्जी और मोटिवेशन ( (Low Energy)

जब आप झुककर बैठते हैं तो यह आपके अंदर की थकान और लो एनर्जी को बयां करता है. ऑफिस में ये इमेज बन सकती है कि आप काम को लेकर उतने मोटिवेटेड नहीं हैं और आसानी से थक जाते हैं.

3. अनप्रोफेशनल इमेज (Unprofessional Image)

प्रोफेशनल माहौल में आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सीरियसनेस और जिम्मेदारी को बयां करती है. स्लाउचिंग से ये इम्प्रेशन बन सकता है कि आप अपने काम या मीटिंग को गंभीरता से नहीं ले रहे. ये आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में रुकावट डाल सकता है.

4. स्टेस्ड या ओवरलोडेड दिखना (Stressed)

कभी-कभी झुककर बैठना इस बात का इशारा भी देता है कि आप दिमागी तौर पर या काम के दबाव में हैं. ये आपके कलीग और सीनियर्स को लगेगा कि आप स्ट्रेस झेल रहे हैं और खुद को संभालने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं.

5. नेगेटिव या डिसइंट्रेस्टेड एटीट्यूड (Lack of Interest)

स्ट्रेट बैठने से आप एक्टिव और पोजिटिव लगते हैं, जबकि स्लाउचिंग आपके अंदर डिसइंट्रेस्ट और नेगेटिविटी दिखाता है. इससे ये मैसेज जा सकता है कि आप काम या मीटिंग में पूरी तरह से शामिल नहीं हैं.