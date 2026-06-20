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पिछले कुछ सालों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. लोग शादी से बाहर रिश्ते बना रहे हैं. वहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले कई प्लेटफॉर्म्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं. ग्लोबल डेटिंग प्लेटफॉर्म Ashley Madison मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु का कांचीपुरम दूसरी बार नंबर 1 पर बना हुआ है.
कांचीपुरम शहर अपने मंदिर और कांजीवरम साड़ी के लिए जाना जाता है. इस साल रैंकिंग के कांचीपुरम के बाद कोयंबटूर, तिरुवल्लुर और चेन्नई का स्थान है. साउथ इंडिया के शहर में इस तरह के फ्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है.
Ashley Madison के अनुसार इन ऐप में मेंबरशिप साइन-अप करने वाले लोगों में भारत के भी काफी लोग है. पिछले साल भारत इसी लिस्ट में 20 देशों में 8वें नंबर पर था. वहीं अब भारत तीसरे नंबर पर है. आंकड़ों के अनुसार भारत में यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है.
केवल Ashley Madison पर ही नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए फेमस और पॉपुलर प्लेटफॉर्म Gleeden का भी दावा है कि भारत में उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 40 लाख से ज्यादा हो चुके हैं. इससे साफ पता चलता है कि यहां के लोगों में भी इस तरफ रूची बढ़ रही है.
साल 2024 में Gleeden ने टियर 1 और टियर 2 शहरों में 25 से 50 साल की उम्र के शादीशुदा लोगों का सर्वे किया गया था. सर्वे के अनुसार 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों में कहां कि वहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर खुले विचार रखते हैं.
सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर लोगों के पास कई ऑप्शन है. ऐप्स पर आज के समय में कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो गया है. छोटे शहरो में अब इंटरनेट पहुंच गया है ऐसे में लोगों के पास कई ऑप्शन है.
महिलाएं पहले के मुकाबले अब अपनी खुशी और अपनी चॉइस को प्रायोरिटी देने लगी हैं. काम के लिए घर दूर जाना, स्ट्रेस अकेलापन, इमोशनल स्पोर्ट के लिए भी लोग शादी के बाहर जाकर कनेक्शन ढूंढते हैं.