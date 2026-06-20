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एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर हुआ सर्वे, चौंकाने वाले नाम से लोग हुए हैरान

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के रिश्ते में लगा दीमक है. जो कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बड़े शहर नहीं छोटा शहर आगे.

Written ByShilpa
Published: Jun 20, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:27 PM IST
एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर हुआ सर्वे, चौंकाने वाले नाम से लोग हुए हैरान

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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