इन डेकोर टिप्स से छोटा सा आशियाना भी दिखेगा स्पेशियस और मॉडर्न, पड़ोसी भी करेंगे जमकर तारीफ
इन डेकोर टिप्स से छोटा सा आशियाना भी दिखेगा स्पेशियस और मॉडर्न, पड़ोसी भी करेंगे जमकर तारीफ

Home Decor Tips: आजकल कई लोग ऐसे हैं जो छोटे घरों के लिए स्मार्ट डेकोरेटिव आइडियाज की तलाश में हैं, जिससे उनका छोटा सा आशियाना भी काफी स्पेशल और बड़ा नजर आए. आज हम ऐसे लोगों के लिए लाए हैं कुछ क्रिएटिव और स्मार्ट होम डेकोर टिप्स जिनकी मदद से आपका घर भी काफी खुला-खुला और स्पेशियस नजर आएगा.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:09 AM IST
इन डेकोर टिप्स से छोटा सा आशियाना भी दिखेगा स्पेशियस और मॉडर्न, पड़ोसी भी करेंगे जमकर तारीफ

Smart Home Decor Tips: शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच आजकल छोटे-छोटे फ्लैट्स में रहना एक आम बात हो गई है. खासकर मेट्रो सिटीज में तो 1BHK या 2BHK में ही घर मैनेज करना पड़ता है. ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्पेस की. कपड़े, बुक्स, फर्नीचर, किचन का सामान और बच्चों के खिलौनों के अलावा कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो घर को खूबसूरत और व्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी होती हैं. लेकिन कई बार कम स्पेस वाले घरों में कुछ भी स्टोर करने के बाद घर अक्सर बिखरा हुआ लगने लगता है. आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट डेकोर आइडियाज देंगे, जिनसे आपका घर स्पेशियस भी लगेगा और मॉडर्न और खूबसूरत भी.

वॉल माउंटेड स्टोरेज
अगर आपके घर में फ्लोर पर स्पेस कम है तो आप स्टोरेज के लिए दीवारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे खूबसूरत और स्टाइलिश वॉल माउंटेड शेल्फ्स मिलते हैं, जिन पर आप किताबें, डेकोरेटिव आइटम्स, फोटो फ्रेम, पौधे या फिर अपनी पसंद का सामान डेकोरेट कर सकते हैं.

मिरर
घर में मिरर लगाने से घर काफी बड़ा और खुला-खुला लगता है. छोटे कमरे में दीवार पर बड़ा मिरर लगाने से रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और कमरा काफी ज्यादा बड़ा और स्टाइलिश लगने लगता है. लिविंग रूम और बेडरूम में मिरर डेकोर से आप घर को एक मॉडर्न और स्पेशियस टच दे सकते हैं.

मल्टीफंक्शनल फर्नीचर
छोटे घरों के लिए सबसे बेस्ट होता है मल्टीफंक्शनल फर्नीचर. मल्टीफंक्शनल फर्नीचर का मतलब है एक फर्नीचर जो दो या तीन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सके. जैसे सोफा-कम-बेड, डाइनिंग टेबल जिसे फोल्ड करके वर्किंग डेस्क भी बनाया जा सकता है, या फिर स्टोरेज वाले बेड जिनके नीचे ड्रॉअर लगे होते हैं. ऐसे फर्नीचर लगाने से आपके घर में स्टोरेज के लिए अलग से जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी और घर भी काफी ज्यादा भरा हुआ नहीं लगेगा.

कलर
अगर आपका घर छोटा है तो आप दीवारों पर लाइट कलर्स का ही इस्तेमाल करें. डार्क कलर की दीवारें और पर्दे से घर काफी भरा और डार्क नजर आने लगता है.

डेकोर
घर को बड़ा दिखाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है डेकोर. घर में मिनिमल डेकोर करके आप अपने घर को बड़ा दिखा सकते हैं. बेवजह बहुत सारे कुशन, पर्दे या सजावट का सामान लगाने से घर काफी क्लटरड नजर आता है. जरूरी और आकर्षक चीजें ही घर के डेकोर में इस्तेमाल करें. इससे घर खुला और व्यवस्थित लगेगा.

