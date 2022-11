Smart Person Tips: जिन लोगों में होती हैं ये 5 खास आदतें, वे सोसायटी में कहलाते हैं 'स्मार्ट पर्सन'; क्या आप भी हैं उनमें शामिल

How to Become a Smart Person: दुनिया में हर कोई स्मार्ट पर्सन बनना चाहता है, जिसकी हर कोई तारीफ करे. हालांकि ऐसा कैसे बना जाए, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता. काफी लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग ही स्मार्ट पर्सन (Smart Person) बन जाते हैं. वहीं कईयों को लगता है कि जो लोग टेक्नोसेवी होती हैं, वही स्मार्ट व्यक्ति कहलाने लायक होते हैं. लेकिन यह सब सच नहीं आई है. आज हम आपको उन विशेषताओं के बारे में बताने जा रह हैं, जो यदि आपके अंदर हैं तो आप भी खुद को स्मार्ट पर्सन कहला सकते हैं.

मन-मस्तिष्क पर कंट्रोल रखने वाला

पर्सनेलिटी एक्सपर्टों के मुताबिक अगर आपका अपने मन-मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण है और आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते. किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले उसके नफा-नुकसान के बारे में गंभीरता से सोचते हैं तो आप खुद को एक स्मार्ट पर्सन (Smart Person) कह सकते हैं.

खुद को बिजी और खुश रखने वाले

अगर आप दोस्तों की भीड़ बढ़ाने के बजाय खुद में बिजी और खुश रखने में कामयाब रहते हैं तो आप स्मार्ट पर्सन (Smart Person) कहलाने के हकदार बन जाते हैं. ऐसे लोग कोई परेशानी आने पर खुद के साथ बातचीत कर उचित हल निकाल लेते हैं. इन फैसलों को लेने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता.

सीखने की चाहत लगातार बनाए रखना

एक्सपर्टों के मुताबिक स्मार्ट व्यक्ति हमेशा सीखने की चाहत बनाए रखते हैं. वे कभी इस बात को नहीं कहते कि उन्हें सब कुछ आता है. वे हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं. इसके लिए वे जूनियर-सीनियर कुछ नहीं देखते. जहां से भी उन्हें कुछ नई बात सीखने को मिलती है, उसे वे धारण कर लेते हैं. इसके चलते वे हमेशा अपडेटेड रहते हैं.

दूसरों के विचारों को सम्मान देने वाले

जो लोग दूसरे लोगों को विचारों को सम्मान देते हैं. कभी इस बात का इगो नहीं पालते कि केवल वे ही सही हैं और बाकी सब गलत, वे सबका सम्मान अर्जित करने में सफल रहते हैं. ऐसे लोग समाज में अपनी एक स्वच्छ छवि अर्जित कर जाते हैं और लोग उन्हें अपने पास बिठाना पसंद करते हैं.

नई चीजों को जानने के लिए जिज्ञासु रहना

एक स्टडी के मुताबिक जो लोग (Smart Person) प्रत्येक नई बात को जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, उनका आईक्यू लेवल बाकी लोगों की तुलना में ऊंचा होता है. ऐसे लोग तमाम विषयों पर बेहतरीन जानकारी रखते हैं और अपने ज्ञान से दूसरों का सही ढंग से मार्गदर्शन कर पाते हैं. उनकी नया जानने की चाहत उन्हें बाकी लोगों से आगे कर देती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं