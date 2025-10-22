Advertisement
बॉर्ड्स में 90% से ज्यादा नंबर चाहिए? रट्टा मत मारें, इन स्मार्ट तरीकों से दिनभर करें पढ़ाई

How To Get Good Marks: हर स्टूडेंट अच्छा चाहता है कि उसके अच्छे नंबर आए. लेकिन पूरे दिन रट्टा मारने से नंबर नहीं आते. इस खबर में हम आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के तरीके बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:11 AM IST
How To Get Good Marks: हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आएं, लेकिन पूरे दिन किताबों में डूबे रहा हर किसी के बस की बात नहीं होती. ऐसे में स्टूडेंट चाहते हैं कि वे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें. आपको बता दें, इन स्मार्ट तरीकों से पढ़ाई करते हैं, तो 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे, ऐसी ही 4 आसान और असरदार टिप्स बताएंगे. 

 

स्मार्ट टाइम टेबल बनाएं
दिनभर पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही टाइम पर सही सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है. हर दिन 2 से 3 घंटे की फोकस्ड स्टडी काफी होती है और अगर आप प्लान के साथ पढ़ें. हर सब्जेक्ट के लिए छोटे-छोटे स्लॉट बनाएं और बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें. इससे पढ़ाई से मन भी नहीं थकेगा और आपको याद भी ज्यादा रहेगा. 

कांसेप्ट को समझें, रट्टा नहीं मारें
अगर आप चीजों को समझकर पढ़ेंगे तो आपको कम समय में ज्यादा याद रहेगा. रट्टा मारने से कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन समझने से वह दिमाग में लंबे समय तक रहता है. ऐसे में पढ़ने की कोशिश करें और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब या टीचर की मदद लें. 

 

रिवीजन और सेल्फ टेस्ट करते रहें
एक बार पढ़ना काफी नहीं होता. ऐसे में आपने जो भी पढ़ा है, उसका हफ्ते में कम से कम एक बार रिवीजन करें. इसके अलावा पुराने साल के पेपर और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं. टाइम लिमिट में लिखने की आदत डालें. इसके कारण इग्जाम में घबराहट नहीं होगी और आप समय पर पेपर पूरा कर पाएंगे. 

 

नींद और हेल्थ को इग्नोर न करें
अच्छे मार्क्स के लिए ब्रेन का तेज होना जरूरी है. ऐसे में अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे या खाना समय पर नहीं खाएंगे, तो पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहेगा. ऐसे में हर दिन कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लें और थोड़ा योग या वॉक करें, जिससे ब्रेन और बॉडी दोनों फ्रेश रहता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

