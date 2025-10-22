बॉर्ड्स में 90% से ज्यादा नंबर चाहिए? रट्टा मत मारें, इन स्मार्ट तरीकों से दिनभर करें पढ़ाई

How To Get Good Marks: हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आएं, लेकिन पूरे दिन किताबों में डूबे रहा हर किसी के बस की बात नहीं होती. ऐसे में स्टूडेंट चाहते हैं कि वे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें. आपको बता दें, इन स्मार्ट तरीकों से पढ़ाई करते हैं, तो 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे, ऐसी ही 4 आसान और असरदार टिप्स बताएंगे.

स्मार्ट टाइम टेबल बनाएं

दिनभर पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही टाइम पर सही सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है. हर दिन 2 से 3 घंटे की फोकस्ड स्टडी काफी होती है और अगर आप प्लान के साथ पढ़ें. हर सब्जेक्ट के लिए छोटे-छोटे स्लॉट बनाएं और बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें. इससे पढ़ाई से मन भी नहीं थकेगा और आपको याद भी ज्यादा रहेगा.

कांसेप्ट को समझें, रट्टा नहीं मारें

अगर आप चीजों को समझकर पढ़ेंगे तो आपको कम समय में ज्यादा याद रहेगा. रट्टा मारने से कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन समझने से वह दिमाग में लंबे समय तक रहता है. ऐसे में पढ़ने की कोशिश करें और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब या टीचर की मदद लें.

रिवीजन और सेल्फ टेस्ट करते रहें

एक बार पढ़ना काफी नहीं होता. ऐसे में आपने जो भी पढ़ा है, उसका हफ्ते में कम से कम एक बार रिवीजन करें. इसके अलावा पुराने साल के पेपर और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं. टाइम लिमिट में लिखने की आदत डालें. इसके कारण इग्जाम में घबराहट नहीं होगी और आप समय पर पेपर पूरा कर पाएंगे.

नींद और हेल्थ को इग्नोर न करें

अच्छे मार्क्स के लिए ब्रेन का तेज होना जरूरी है. ऐसे में अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे या खाना समय पर नहीं खाएंगे, तो पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहेगा. ऐसे में हर दिन कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लें और थोड़ा योग या वॉक करें, जिससे ब्रेन और बॉडी दोनों फ्रेश रहता है.

