क्या आपकी हाइट भी है 5 फीट से कम? इन स्मार्ट स्टाइलिंग ट्रिक्स को फॉलो करके दिखेंगी लंबी!
Smart Styling Tricks:  पर्सनालिटी और अच्छे लुक्स के लिए हाइट काफी ज्यादा मायने रखती हैं. हाइट कम रह जाने के कारण पर्सनालिटी अच्छी नहीं आती है आज आपको बताते हैं लंबा दिखने के लिए कुछ स्मार्ट स्टाइलिंग ट्रिक्स.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 22, 2025, 12:04 PM IST
Smart Styling Tricks:  छोटी हाइट वाली लड़कियों को हमेशा यही शिकायत होती है कि स्टाइलिंग में काफी ज्यादा दिक्कत आती है और जिस कारण पर्सनालिटी पूरी तरह से बिगाड़ जाती है. लुक में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आते हैं. अगर आपकी हाइट 5 फीट से कम है और आउटफिट्स की जानकारी आपको बिल्कुल पता नहीं है, जिस कारण आपका लुक कम हाइट में भी निखार कर नहीं आता है, तो आज आपको बताते हैं, कैसे आप कुछ स्मार्ट स्टाइलिंग ट्रिक्स को फॉलो करके लंबी दिख सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

छोटी हाइट वाली लड़कियों के लिए स्मार्ट स्टाइलिंग ट्रिक्स
 

1. हाई-वेस्ट जींस  

अगर आपकी हाइट 5 फीट से कम है, तो आप हमेशा हाई-वेस्ट जींस को पहन सकते हैं. इससे पैर भी लंबे नजर आएंगे और आपकी पर्सनालिटी में चार-चांद लग जाएंगे.
 

2. छोटे प्रिंट्स वाले आउटफिट्स

अगर आप अपनी कम हाइट को लंबा दिखाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से छोटे प्रिंट्स वाले आउटफिट्स को आप पहन सकते हैं.  हाइट को थोड़ा इंच लंबा दिखाने में मदद करेगा.
 

3. सिंगल शेड आउटफिट्स

आपकी हाइट 5 फीट से कम है, तो आपको सिंगल शेड आउटफिट्स को पहनना चाहिए. डार्क शेड्स के आउटफिट्स को आप पहन सकते हैं. ये आपको लंबा दिखाने में मददगार साबित होता है.
 

इसे भी पढ़ें: साड़ी में कहर ढाएंगी जब टेलर से सिलवाएंगी Shilpa Shetty के ये 5 फैंसी ब्लाउज डिजाइन
 

4. नी-लेंथ कुर्ते 

अगर आप कुर्ते पहन रही हैं, तो आपको हमेशा नी-लेंथ कुर्ते पहनकर रखने चाहिए, इससे आपकी छोटी हाइट पर काफी ज्यादा असर पड़ता है. आप कुर्ते को ए-लाइन शेप में सिलवाएं. इस तरह से डिजाइन को बनवाकर पहनने से आपकी हाइट लंबी नजर आएगी और पर्सनालिटी काफी बेस्ट रहेगी. 
 

5. फ्लोर लेंथ ड्रेस 

अगर आप अपनी हाइट को काफी ज्यादा लंबा दिखाना चाहते हैं, तो फ्लोर लेंथ ड्रेस को आपको पहन लेना चाहिए. आप चाहे तो जंपसूट को भी पहन सकती हैं. ये स्टाइलिंग टिप्स लड़कियों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

;