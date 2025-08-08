स्मार्टफोन की 'ब्लू लाइट' से चेहरे पर पड़ रहे हैं डार्क स्पॉट्स! बचाव के लिए जानिए क्या करें
Hindi Newsलाइफस्टाइल

स्मार्टफोन की 'ब्लू लाइट' से चेहरे पर पड़ रहे हैं डार्क स्पॉट्स! बचाव के लिए जानिए क्या करें

आज कल बहुत से लोग दिन का ज्यादातर समय स्मार्टफोन या लैपटॉप स्क्रीन के सामने बिताते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकती? ब्लू लाइट सिर्फ आंखों को ही नहीं, बल्कि आपकी त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकती है. लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से चेहरे पर डार्क स्पॉट्स, झाइयां और पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:53 AM IST
स्मार्टफोन की 'ब्लू लाइट' से चेहरे पर पड़ रहे हैं डार्क स्पॉट्स! बचाव के लिए जानिए क्या करें

 

Skin Care Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. घंटों स्क्रीन देखने की आदत अब बहुत ही सामान्य बात हो गई है. ज्यादा फोन के इस्तेमाल को लेकर अक्सर ही इसके शारीरिक और मानसिक नुकसान गिनवाए जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है? आपको बता दें कि त्वचा भी स्किन से निकलने वाली ब्लू लाइट से प्रभावित होती है. ये लाइट सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणों से भी ज्यादा गहराई तक जाती है. इससे कई लोगों के चेहरे पर डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन बढ़ने लगता है.
अगर आप भी लंबा समय मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पर समय गुजारते हैं तो यह समय है सतर्क होने का. आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि ब्लू लाइट स्किन से बचने के लिए आप क्या आसान उपाय अपना सकते हैं.

फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट से त्वचा को कैसे बचाएं
एक्सपर्ट बताते है कि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट इंफ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ट्रिगर करती है. इससे त्वचा मुरझाई सी दिखाई देने लगती है साथ ही चेहर पर झुर्रियां आ जाती हैं. ऐसे में त्वचा को इस ब्लू लाइट से बचाकर रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर स्किन केयर का प्रयोग करना चाहिए. साथ ही विटामिन सी और नियासिनेमाइड को अपने स्किन केयर रूटीन को भी अपनाना चाहिए.

अक्सर लोग जब बाहर कहीं जाते हैं तो चेहरे पर SPF जरूर लगता हैं, लेकिन अगर बाहर नहीं भी जा रहे हैं तब भी  SPF जरूर लगाएं.  SPF मिक्स सनस्क्रीन स्किन को धूप के साथ हानिकारक किरणों से भी बचाती है साथ  ही बल्ब और फोन से निकलने वाली हानिकारण किरणों से भी बचाती है.

अगर आप भी अपने चेहरे पर दानें या दाग नहीं चाहते हैं तो कोशिश करें कि फोन की स्क्रीन लाइट को नाइट मोड में रखें. साथ ही लंबे समय तक फोन में लगे रहने से भी बचें. समय-समय पर ब्रेक भी लेते रहें.

स्किन पर निखार लाने के लिए डाइट में भी जरूरी बदलाव करें. हरी पत्तेदार सब्जियां एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. इनके सेवन से चेहरे पर भी निखार लाया जा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

