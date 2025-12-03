Advertisement
काजू-बादाम नहीं रात को भिगोकर खाएं ये सस्ता ड्राई फ्रूट, मिलेंगे ये चमत्कारी फायदे

Winter Tips: यूं तो सभी ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. लेकिन एक ड्राई फ्रूट्स ऐसा भी है जिसको अक्सर हम नजर अंदाज कर देते हैं. अगर यह ड्राई फ्रूट्स भिगोकर खाया जाए तो यह शरीर को कई चमत्कारी लाभ दे सकता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:36 PM IST
Winter Tips: दरअसल, हम जिस ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि सर्दियों में खूब आसानी से मिलने वाली मूंगफली है. जिसको लोग टाइम पास करने के लिए या स्नैक्स के तौर पर भी चबाते रहते हैं. मूंगफली प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है. अगर आप मूंगफली का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो इसे भिगोकर खाएं. चलिए जानते हैं मूंगफली को भिगोकर खाने से आपको क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं. 

पाचन दुरुस्त करें 
अगर आपको पेट से संबंधित समस्या रहती है तो आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं. भीगी मूंगफली आपके पाचन को दुरुस्त करने में मदद करती है. मूंगफली में हाई फाइबर होता है जो गैस और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत पाने में मदद करता है. 

इम्यूनिटी बूस्टर 
भीगी हुई मूंगफली सर्दियों में आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स प्राकृतिक इंफेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. 

वेट लॉस में मदद 
फाइबर और प्रोटीन से भरपूर भीगी हुई मूंगफली खाने से लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है, जिससे आप ओवरईटिंग से बच सकते हैं. इसमें कैलोरी इनटेक भी कम होता है जो आपको वेट लॉस में मदद करेगा.
हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर
मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर मूंगफली कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की बीमारी के रिस्क को कम करने में मदद करती है. 

मसल्स की ग्रोथ में फायदेमंद 
अगर आप जिम जाते हैं या प्रोटीन इनटेक पूरा करना चाहते हैं तो भीगी हुई मूंगफली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. ​भीगी मसल्स की रिकवरी और मसल्स बिल्ड करने में मदद कर सकती है. 

पुरुषों की हेल्थ को सपोर्ट 
मूंगफली में विटामिन E और जिंक टेस्टोस्टेरोन बैलेंस और फर्टिलिटी को बेहतर बनाते हैं. भीगी हुई मूंगफली पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है.

