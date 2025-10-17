सोन पापड़ी का 'सीक्रेट नाम'! 99% भारतीयों को नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं? जानें वो देश, जिसने इस मिठाई का किया था आविष्कार

Soan papdi hindi name: दिवाली के त्योहार पर अगर किसी मिठाई को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वह सोन पापड़ी है. यह मिठाई भारतीय घरों में एक खास स्थान रखती है. कभी स्वाद के लिए पसंद की जाती है तो कभी गिफ्ट में बार-बार मिलने के कारण सोशल मीडिया पर मीम्स का विषय बन जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्वादिष्ट और परतदार मिठाई का असली हिंदी नाम क्या है और इसका इतिहास कितना पुराना है?

हिंदी में सोन पापड़ी के कई नाम

सोन पापड़ी (Soan Papdi) एक ऐसी मिठाई है, जिसके कई क्षेत्रीय और स्थानीय नाम हैं. सर्वेक्षण बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसका प्रचलित नाम ही जानते हैं, लेकिन इसके अन्य हिंदी नामों से अनजान हैं. सोन पापड़ी को इन नामों से भी जाना जाता है.

*सान पापरी (San Papri)

*शोम्पापरी (Shompapri)

*सोहन पापड़ी (Sohan Papdi)

*शोनपापड़ी (Shonpapdi)

*पेटिना (Petina)

क्या है सोन पापड़ी का इतिहास?

सोन पापड़ी के आविष्कार को लेकर इतिहास में कोई एक निश्चित दावा मौजूद नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि इसका जन्म कहां हुआ. इसके इतिहास को लेकर कई दावे हैं. कुछ लोग मानते हैं कि यह मिठाई राजस्थान की पारंपरिक मिठाई है. वहीं, कुछ इसे महाराष्ट्र से जुड़ा बताते हैं.

सोन पापड़ी की तुलना अक्सर तुर्किए (तुर्की) की एक प्रसिद्ध मिठाई 'पिस्मानिये' (Pişmaniye) से की जाती है, क्योंकि दोनों की बनावट बहुत मिलती-जुलती है. हालांकि दोनों में एक बड़ा अंतर है. पिस्मानिये को बनाने में आटे का उपयोग होता है, जबकि सोन पापड़ी मुख्य रूप से बेसन से बनती है.

कैसे बनती है यह लोकप्रिय मिठाई?

सोन पापड़ी की परतदार बनावट ही इसे खास बनाती है और यह परतें बेसन को विशेष तरीके से तैयार करने पर आती हैं.

मुख्य सामग्री

सोन पापड़ी को बनाने के लिए मुख्य रूप से बेसन, मैदा और चाशनी (चीनी, पानी और ग्लूकोज का मिश्रण) का इस्तेमाल किया जाता है.

बनाने का प्रोसेस?

बेसन और मैदे को घी में भूनकर एक खास मिश्रण तैयार किया जाता है. फिर इस मिश्रण को चीनी की चाशनी के साथ मिलाया जाता है और लगातार खींचा जाता है. खींचने की इसी प्रक्रिया से पतले, धागे जैसी परतें बनती हैं, जो इसे अनोखी 'फाइबरस' बनावट देती हैं. अंत में, इसे चौकोर आकार दिया जाता है और स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से मेवे (ड्राई फ्रूट्स) डाले जाते हैं.

दिवाली पर गिफ्टिंग का पर्याय

त्योहारों पर सोन पापड़ी एक किफायती और स्वादिष्ट उपहार के रूप में बहुत लोकप्रिय है. बाजार में यह लगभग ₹150 से ₹200 रुपये प्रति किलो के बजट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो इसे हर वर्ग के लिए सुलभ बनाती है. यही कारण है कि दिवाली पर यह सबसे ज्यादा खरीदी और बेची जाने वाली मिठाइयों में से एक है, भले ही अक्सर इसे 'घूमने वाली मिठाई' कहकर सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जाता हो.