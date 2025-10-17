Advertisement
trendingNow12965678
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सोन पापड़ी का 'सीक्रेट नाम'! 99% भारतीयों को नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं? जानें वो देश, जिसने इस मिठाई का किया था आविष्कार

Soan papdi: सोन पापड़ी एक ऐसी मिठाई है, जो अक्सर दीपावली पर चर्चा का विषय बन जाती है. इस त्योहार पर गिफ्ट देने के लिए और मीम्स की दुनिया में इस मिठाई का नाम काफी खास है. हालांकि क्या आप इस मिठाई का हिंदी में नाम जानते हैं? आज हम आपको इस मिठाई के कई नामों के बारे में बताएंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोन पापड़ी का 'सीक्रेट नाम'! 99% भारतीयों को नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं? जानें वो देश, जिसने इस मिठाई का किया था आविष्कार

Soan papdi hindi name: दिवाली के त्योहार पर अगर किसी मिठाई को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वह सोन पापड़ी है. यह मिठाई भारतीय घरों में एक खास स्थान रखती है. कभी स्वाद के लिए पसंद की जाती है तो कभी गिफ्ट में बार-बार मिलने के कारण सोशल मीडिया पर मीम्स का विषय बन जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्वादिष्ट और परतदार मिठाई का असली हिंदी नाम क्या है और इसका इतिहास कितना पुराना है?

हिंदी में सोन पापड़ी के कई नाम
सोन पापड़ी (Soan Papdi) एक ऐसी मिठाई है, जिसके कई क्षेत्रीय और स्थानीय नाम हैं. सर्वेक्षण बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसका प्रचलित नाम ही जानते हैं, लेकिन इसके अन्य हिंदी नामों से अनजान हैं. सोन पापड़ी को इन नामों से भी जाना जाता है.

*सान पापरी (San Papri)
*शोम्पापरी (Shompapri)
*सोहन पापड़ी (Sohan Papdi)
*शोनपापड़ी (Shonpapdi)
*पेटिना (Petina)

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है सोन पापड़ी का इतिहास?
सोन पापड़ी के आविष्कार को लेकर इतिहास में कोई एक निश्चित दावा मौजूद नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि इसका जन्म कहां हुआ. इसके इतिहास को लेकर कई दावे हैं. कुछ लोग मानते हैं कि यह मिठाई राजस्थान की पारंपरिक मिठाई है. वहीं, कुछ इसे महाराष्ट्र से जुड़ा बताते हैं. 

सोन पापड़ी की तुलना अक्सर तुर्किए (तुर्की) की एक प्रसिद्ध मिठाई 'पिस्मानिये' (Pişmaniye) से की जाती है, क्योंकि दोनों की बनावट बहुत मिलती-जुलती है. हालांकि दोनों में एक बड़ा अंतर है. पिस्मानिये को बनाने में आटे का उपयोग होता है, जबकि सोन पापड़ी मुख्य रूप से बेसन से बनती है.

कैसे बनती है यह लोकप्रिय मिठाई?
सोन पापड़ी की परतदार बनावट ही इसे खास बनाती है और यह परतें बेसन को विशेष तरीके से तैयार करने पर आती हैं.

मुख्य सामग्री
सोन पापड़ी को बनाने के लिए मुख्य रूप से बेसन, मैदा और चाशनी (चीनी, पानी और ग्लूकोज का मिश्रण) का इस्तेमाल किया जाता है.

बनाने का प्रोसेस?
बेसन और मैदे को घी में भूनकर एक खास मिश्रण तैयार किया जाता है. फिर इस मिश्रण को चीनी की चाशनी के साथ मिलाया जाता है और लगातार खींचा जाता है. खींचने की इसी प्रक्रिया से पतले, धागे जैसी परतें बनती हैं, जो इसे अनोखी 'फाइबरस' बनावट देती हैं. अंत में, इसे चौकोर आकार दिया जाता है और स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से मेवे (ड्राई फ्रूट्स) डाले जाते हैं.

दिवाली पर गिफ्टिंग का पर्याय
त्योहारों पर सोन पापड़ी एक किफायती और स्वादिष्ट उपहार के रूप में बहुत लोकप्रिय है. बाजार में यह लगभग ₹150 से ₹200 रुपये प्रति किलो के बजट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो इसे हर वर्ग के लिए सुलभ बनाती है. यही कारण है कि दिवाली पर यह सबसे ज्यादा खरीदी और बेची जाने वाली मिठाइयों में से एक है, भले ही अक्सर इसे 'घूमने वाली मिठाई' कहकर सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जाता हो.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

soan papdiSoan papdi hindi namelifestylehealth news

Trending news

सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल