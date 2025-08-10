क्या आपको भी लग गई है सोशल मीडिया की लत? इससे कैसे बचें, जानें 5 आसान तरीके

Social Media Addiction: इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर (एक्स) और स्नैपचैट जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने दुनियाभर के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया है और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन, पिछले कुछ सालों में लोगों को सोशल मीडिया साइट्स की लत लग गई है और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लगातार स्मार्टफोन की स्क्रीन से चिपके रहते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं. कुछ लोग तो चाहकर भी सोशल मीडिया से दूरी नहीं बना पा रहे हैं और इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं. यह एक ऐसी लत है जो मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार कर सकती है. अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इससे बाहर निकलना मुश्किल नहीं है. हम आपको कुछ ऐसे ही 5 आसान तरीके बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पा सकते हैं.

लेकिन, क्यों लग जाती है सोशल मीडिया की लत?

सोशल मीडिया की लत छोड़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिल सोशल मीडिया की लत लग क्यों जाती है. दरअसल, जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर पल कुछ नया देखने को मिलता है और यह आपके माइंड को हिट करता है. ऐसे में दिमाग में डोपामाइन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है और हमें खुशी के साथ संतुष्टि का अहसास कराता है. किसी नशीले पदार्थों का सेवन करने पर भी यहीं हार्मोन रिलीज होता है. इस खुशी का अनुभव पाने के लिए हमारा दिमाग बार-बार सोशल मीडिया चलाने के लिए मजबूर करता है और फिर हमें लत लग जाती है. इसके अलावा दिमाग में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कुछ छूट जाने का डर यानीदिमाग को लगता है कि कुछ मिस ना कर दें. यह भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हम लगातार सोशल मीडिया चलाते हैं.

सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पाने के 5 आसान उपाय

1. एक दिन के डिजिटल डिटॉक्स से शुरुआत

सोशल मीडिया से एकदम से दूरी बनाना आसान नहीं है, इसलिए इसकी शुरुआत एक दिन या वीकेंड के डिजिटल डिटॉक्स से करें. हफ्ते में एक दिन या वीकेंड पर सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना लें. शुरुआत में यह करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे-धीर इसकी आदत बन जाएगी और आपके दिमाग को आराम दिलाएगा. कुछ महीनों बाद यह एहसास होने लगेगा कि जिंदगी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है. अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सभी सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर दें. इसके साथ ही सोशल मीडिया से दूरी बनाकर आप उस काम को करें, जो लंबे समय से करना चाहते हैं.

2. सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन बंद कर दें

एक दिन के डिजिटल डिटॉक्स से शुरुआत करने के बाद धीरे-धीरे आपको इसे दूसरे लेवल पर लाना होगा और खुद को सोशल मीडिया से दूर करना होगा. बार-बार सोशल मीडिया चेक करने के पीछे की वजह फोन का नोटिफिकेशन भी है. एक बार नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फोन उठाते हैं और फिर सोशल मीडिया की जाल में फंस जाते हैं. इससे बचने के लिए फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन बंद कर दें या साइलेंट कर दें. इससे आप फोन का इस्तेमाल तभी करेंगे, जब आपको सच में जरूरत होगी, न कि नोटिफिकेशन आने पर.

3. फोन यूज करने के लिए समय सीमा तय करें

सोशल मीडिया से अगर पूरी तरह से दूरी बनाना आपके लिए मुश्किल लग रहा है तो आप इसके लिए समय सीमा तय कर सकते हैं. आप सोशल मीडिया ऐप्स या अपने फोन के इस्तेमाल करने के लिए लिमिट तय कर सकते हैं कि किस ऐप का इस्तेमाल कितनी देर करना है. आजकल लगभग सभी स्मार्टफोन में यह फीचर पहले से मौजूद होता है, जिसे सिर्फ ऑन कर आप निश्चित समय सीमा तय कर सकते हैं. इस फीचर से आप फोन और किसी खास ऐप के समय को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि आप किस ऐप पर कितना समय लगा रहे हैं.

4. घर में बनाएं फोन फ्री जोन

अक्सर देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या सोने से पहले सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए आप घर में फोन फ्री जोन बना सकते हैं. यानी आप तय कर सकते हैं कि बेडरूम में या डाइनिंग टेबल पर फोन नहीं ले जाना है.

5. किसी रियल एक्टिविटी से जुड़ें

फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए आपको असल जिंदगी में रियल एक्टिविटी से जुड़ना होगा. इससे आपका ध्यान नए काम में लगेगा और हर वक्त फोन चलाने की लत से छुटकारा मिलेगा. इसके लिए आप दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताएं. कोई नया शौक जैसे- गार्डनिंग, डांस या म्यूजिक अपनाएं. वॉक पर निकल जाएं या जिम जॉइन कर लें. इसके अलावा किसी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी शामिल हो सकते हैं. यानी कुल मिलाकर किसी भी नई गतिविधि में खुद को बिजी कर लें ताकि सोशल मीडिया पर समय बिताने की जरूरत ही महसूस ना हो.