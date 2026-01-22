Advertisement
trendingNow13082362
Hindi Newsलाइफस्टाइलशोर में डूबा दिमाग मांग रहा है सुकून! जानें साउंड थेरेपी कैसे स्ट्रेस और एंग्जायटी को कर रही है कम

शोर में डूबा दिमाग मांग रहा है सुकून! जानें साउंड थेरेपी कैसे स्ट्रेस और एंग्जायटी को कर रही है कम

Sound Therapy: जब भी इंसान तनाव में होता है तो दिमाग लगातार एक्टिव रहता है जिस वजह से लोगों में स्ट्रेस और एंगजायटी की दिक्कत देखी जाती है. बहुत से लोग ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं तो कुछ लोग ऐसे में आजकल साउंड थेरेपी की ओर बढ़ रहे हैं. साउंड थेरेपी की आवाजें दिमाग को यह संकेत देती हैं कि अब रिलैक्स होने का समय है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शोर में डूबा दिमाग मांग रहा है सुकून! जानें साउंड थेरेपी कैसे स्ट्रेस और एंग्जायटी को कर रही है कम

आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान हर समय शोर से घिरा हुआ रहता है. मोबाइल नोटिफिकेशन, ट्रैफिक की आवाज काम का दबाव और सोशल मीडिया का शोर दिमाग को लगातार थका देता है. ऐसे माहौल में लोगों को सुकून मिलना मुश्किल हो गया है. इन चीजों की वजह से बहुत से लोग स्ट्रेस और एंगजायटी के शिकार हो रहे हैं. बहुत से लोग दवाइयों से इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग दवाइयों से हटकर नेचुरल तरीकों की ओर बढ़ रहे हैं. इन्हीं में से एक तरीका है साउंड थेरेपी जो धीरे धीरे मेंटल हेल्थ की दुनिया में अपनी जगह बना रही है. बहुत से लोग इसे फायदेमंद बताते हैं तो कुछ लोग इसे केवल कुछ देर का सुकून बताते हैं. 

क्या है साउंड थेरेपी
साउंड थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें अलग अलग तरह की आवाजों और साउंड वाइब्रेशन के जरिए दिमाग और शरीर को रिलैक्स किया जाता है. ये स्ट्रेस, एंग्जायटी और नींद की समस्या को कम करने में मदद करती है. बहुत से लोग इसे सुरक्षित और साइड इफेक्ट फ्री तरीका मानते हैं. साउंड थेरेपी को साउंड हीलिंग भी कहा जाता है. इसमें खास तरह की आवाजें जैसे सिंगिंग बाउल, घंटियों की ध्वनि, ओम् चैंटिंग, सॉफ्ट म्यूजिक, नेचर साउंड्स और बाइनॉरल बीट्स का इस्तेमाल किया जाता है. लगातार इन आवाजों का असर सीधे दिमाग पर पड़ता है और स्ट्रेस रिलीज होता है.

कई फायदे
आजकल बहुत से लोग साउंड थेरेपी का इस्तेमाल एंग्जायटी, डिप्रेशन, नींद न आने की समस्या और फोकस की कमी में करते हैं. कई लोग सोने से पहले साउंड थेरेपी सुनते हैं जिससे नींद जल्दी आती है और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है. ऑफिस में काम करने वाले युवा इसे वर्क ब्रेक के दौरान सुनकर माइंड फ्रेश कर रहे हैं. कई बार साउंड थेरेपी लेने से लोगों को काफी फ्रेश फील होता है जिससे आगे के काम काफी आसान लगने लगते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डेली रूटीन में करें शामिल
हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साउंड थेरेपी कोई जादू नहीं है. ये धीरे धीरे असर दिखाती है और इसके लिए डेली प्रैक्टिस भी बेहद ही जरूरी होता है. इसके अलावा गंभीर मानसिक समस्याओं में डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है. लेकिन रोजमर्रा के तनाव और बेचैनी के लिए ये एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकती है. इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर भी किया जा सकता है. हेडफोन लगाकर सॉफ्ट साउंड सुनना या कुछ मिनट आंखें बंद करके शांत आवाजों पर ध्यान लगाना भी साउंड थेरेपी का हिस्सा माना जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Sound TherapySound Healingmental health

Trending news

शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!