साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी मेकअप न करने के लिए मशहूर, लेकिन फिल्म डायरेक्टर कहते हैं तो...

Sai Pallavi On Makeup: जब मेकअप की बात आती है तो साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी को आमतौर पर इससे अगल रखा जाता है. अपनी मलयालम डेब्यू फिल्म प्रेमम (Premam) के बाद से, वो बिना किसी मेकअप के बड़े पर्दे पर कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रही हैं. अपनी कुदरती त्वचा और खूबियों को अपनाने वाली पल्लवी कहती हैं कि हालांकि ये एक कॉन्शियस च्वॉइस है, लेकिन उन्होंने अपने डायरेक्टर्स के कहने पर मेकअप आजमाया है. पल्लवी ने 2023 में 'फिल्म कंपेनियन' को बताया था, "प्रेमम और उसके बाद आई फिल्मों के लिए, शूटिंग शुरू होने से पहले फोटोशूट या टेस्ट शूट के दौरान मैंने मेकअप जरूर किया था. ज्यादातर निर्देशक मुझे मेकअप ट्राई करने को कहते थे, लेकिन बाद में कहते थे, हमें तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो.

फिल्मों को लेकर कही ये बात

उन्होंने आगे कहा, "मुझे एहसास हुआ है कि कम से कम सिनेमा में, आपको बहुत अलग अटायर या हेयरस्टाइल रखने की जरूरत नहीं है. इससे मदद मिलती है, लेकिन किरदार कितना अच्छा लिखा गया है, ये आपको एक अलग ही रंग में दिखाएगा. आप हर फिल्म में अलग दिखते हैं और आपके पास अलग-अलग भावनाओं को उभारने का मौका होता है जिससे आप एक अलग इंसान लगते हैं."

जो लोग मेकअप करते हैं उनके लिए बोलीं एक्ट्रेस

32 साल की इस एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उन्हें नहीं पता कि मेकअप अपनाने का कैसा एक्सपीरिएंस होता है. "मुझे लगता है कि मैं जैसी इंसान हूं, मुझे नहीं पता कि सामने वाला कैसा महसूस करेगा. हो सकता है, बहुत प्रेशर हो. मैं ये नहीं कह रही कि मेकअप मदद नहीं करता. अगर इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आपको इसे जरूर करना चाहिए. मैं इस तरह (बिना मेकअप) कॉन्फिडेंट महसूस करती हूं और सोचती हूं कि मैं ठीक कर रही हूं (हंसते हुए)".

मेकअप करना जरूरी या नहीं?

मशहूर ब्यूटीशियन नव्या सिंह के मुताबिक मेकअप करना या न करना पूरी तरह पर्सनल च्वॉइस है. कुछ महिलाएं मेकअप के बाद खुद में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं, वहीं कुछ इसे नकली या आर्टिफिशियल मानती हैं, उनके लिए कुदरती दिखना ही बेहतर अहसास देता है. हालांकि जहां तक एक्ट्रेस की बात है, उनके लिए फिल्म की डिमांड के हिसाब से मेकअप जरूरी हो जाता है.