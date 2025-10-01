Advertisement
trendingNow12943296
Hindi Newsलाइफस्टाइल

साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी मेकअप न करने के लिए मशहूर, लेकिन फिल्म डायरेक्टर कहते हैं तो...

नॉर्थ इंडिया में भी साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी को लेकर अक्सर ये बात होती है कि वो मेकअप करना पसंद नहीं करतीं, लेकिन फिर भी उनके पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी मेकअप न करने के लिए मशहूर, लेकिन फिल्म डायरेक्टर कहते हैं तो...

Sai Pallavi On Makeup: जब मेकअप की बात आती है तो साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी को आमतौर पर इससे अगल रखा जाता है. अपनी मलयालम डेब्यू फिल्म प्रेमम (Premam) के बाद से, वो बिना किसी मेकअप के बड़े पर्दे पर कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रही हैं. अपनी कुदरती त्वचा और खूबियों को अपनाने वाली पल्लवी कहती हैं कि हालांकि ये एक कॉन्शियस च्वॉइस है, लेकिन उन्होंने अपने डायरेक्टर्स के कहने पर मेकअप आजमाया है. पल्लवी ने 2023 में 'फिल्म कंपेनियन' को बताया था, "प्रेमम और उसके बाद आई फिल्मों के लिए, शूटिंग शुरू होने से पहले फोटोशूट या टेस्ट शूट के दौरान मैंने मेकअप जरूर किया था. ज्यादातर निर्देशक मुझे मेकअप ट्राई करने को कहते थे, लेकिन बाद में कहते थे, हमें तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो.

फिल्मों को लेकर कही ये बात
उन्होंने आगे कहा, "मुझे एहसास हुआ है कि कम से कम सिनेमा में, आपको बहुत अलग अटायर या हेयरस्टाइल रखने की जरूरत नहीं है. इससे मदद मिलती है, लेकिन किरदार कितना अच्छा लिखा गया है, ये आपको एक अलग ही रंग में दिखाएगा. आप हर फिल्म में अलग दिखते हैं और आपके पास अलग-अलग भावनाओं को उभारने का मौका होता है जिससे आप एक अलग इंसान लगते हैं."

जो लोग मेकअप करते हैं उनके लिए बोलीं एक्ट्रेस
32 साल की इस एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उन्हें नहीं पता कि मेकअप अपनाने का कैसा एक्सपीरिएंस होता है. "मुझे लगता है कि मैं जैसी इंसान हूं, मुझे नहीं पता कि सामने वाला कैसा महसूस करेगा. हो सकता है, बहुत प्रेशर हो. मैं ये नहीं कह रही कि मेकअप मदद नहीं करता. अगर इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आपको इसे जरूर करना चाहिए. मैं इस तरह (बिना मेकअप) कॉन्फिडेंट महसूस करती हूं और सोचती हूं कि मैं ठीक कर रही हूं (हंसते हुए)".

Add Zee News as a Preferred Source

मेकअप करना जरूरी या नहीं?
मशहूर ब्यूटीशियन नव्या सिंह के मुताबिक मेकअप करना या न करना पूरी तरह पर्सनल च्वॉइस है. कुछ महिलाएं मेकअप के बाद खुद में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं, वहीं कुछ इसे नकली या आर्टिफिशियल मानती हैं, उनके लिए कुदरती दिखना ही बेहतर अहसास देता है. हालांकि जहां तक एक्ट्रेस की बात है, उनके लिए फिल्म की डिमांड के हिसाब से मेकअप जरूरी हो जाता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Sai PallaviMakeup

Trending news

जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
Zubeen Garg death probe undate
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
NCRB
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
;