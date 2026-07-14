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सावन में हरी साड़ी के साथ पहनें ये साउथ इंडियन डिजाइन ज्वेलरी, देखें लेटेस्ट डिजाइन

सनातन धर्म में सावन का महीना बेहद खास होता है. सावन के महीने में महिलाएं हरी की साड़ी, चूड़िया पहनना पसंद करती हैं. 30 जुलाई को को सावन महीना शुरू हो रहा है. सावन के महीने में ग्रीन ज्वेलरी के साथ आप साउथ इंडियन ज्वेलरी कैर कर सकते हैं. आइए देखते हैं ज्वेलरी के लेटेस्ट डिजाइन.

Written ByShilpa
Published: Jul 14, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:07 PM IST
सावन में हरी साड़ी के साथ पहनें ये साउथ इंडियन डिजाइन ज्वेलरी, देखें लेटेस्ट डिजाइन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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