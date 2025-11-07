मांस, अंडा और दूध से भी ज्यादा फायदेमंद है ये चीज, शरीर को बनाता है ताकवर, भरभरके मिलता है प्रोटीन

Soybean Amazing Health benefits: शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है. जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, उनके लिए प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए कई विकल्प हैं. उन्हीं में से एक है सोयाबीन है. यही प्रोटीन रिच होता है, जो शरीर को एक दो नहीं बल्कि कई चमत्कारिक फायदे होते हैं.
Soybean Amazing Health benefits: अगर आप जल्दी थक जाते हैं, शरीर में कमजोरी रहती है, या मांसपेशियों में ताकत नहीं बन रही तो आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी हो सकती है. ज्यादातर लोग समझते हैं कि प्रोटीन सिर्फ अंडे, मांस या दूध से मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. शाकाहारी लोग भी आसानी से भरपूर प्रोटीन ले सकते हैं और इसके लिए सबसे बेहतर, सस्ता और ताकतवर विकल्प है सोयाबीन.
सोयाबीन को 'वेजिटेरियन मीट' भी कहा जाता है, क्योंकि यह उतना ही प्रोटीन देता है जितना नॉन-वेज फूड से मिलता है. इसलिए डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट इसे रोजमर्रा की डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. इस आर्टिकल में हम ये जानेंगे कि प्रोटीन के पोषक तत्व क्या हैं, इससे क्या-क्या फायदे मिलते हैं और इसे किस तरह डाइट में शामिल किया जा सकता है.
सोयाबीन सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बल्कि कई अहम पोषक तत्वों का बड़ा स्रोत है. प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6 और B12, मैग्नीशियम और पोटैशियम पाए जाते हैं. इन सभी पोषक तत्वों की वजह से सोयाबीन शरीर को ऊर्जा, हड्डियों की मजबूती और बेहतर मसल रिकवरी देता है.
दूसरे फूड की तुलना में सोयाबीन कितना ताकतवर?
अंडा- एक अंडा करीब 100 ग्राम का होता है और उसमें 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है.
दूध- 100 ग्राम दूध में 3.4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है.
मांस- 100 ग्राम मांस में आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है.
सोयाबीन- 100 ग्राम सोयाबीन में 36.5 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है.
अब सवाल ये है कि आप कितना सोयाबीन खा सकते हैं. तो दिन में करीब 100 ग्राम इसे लिया जा सकता है. इससे लगभग 36.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है. जिम करने वालों या प्रोटीन की कमी वाले लोगों के लिए यह बेहद फायदेमंद. है. यह वेजिटेरियन्स के लिए बढ़िया विकल्प है, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है. मतलब इसमें 9 जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, जो मसल्स बनाने और टूटे फाइबर को रिपेयर करने में जरूरत होते हैं. वर्कआउट के बाद मांसपेशियां टूटती हैं. सोयाबीन उन्हें ठीक करने और नई मसल्स बनाने में मदद करता है.
