मांस, अंडा और दूध से भी ज्यादा फायदेमंद है ये चीज, शरीर को बनाता है ताकवर, भरभरके मिलता है प्रोटीन

Soybean Amazing Health benefits: अगर आप जल्दी थक जाते हैं, शरीर में कमजोरी रहती है, या मांसपेशियों में ताकत नहीं बन रही तो आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी हो सकती है. ज्यादातर लोग समझते हैं कि प्रोटीन सिर्फ अंडे, मांस या दूध से मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. शाकाहारी लोग भी आसानी से भरपूर प्रोटीन ले सकते हैं और इसके लिए सबसे बेहतर, सस्ता और ताकतवर विकल्प है सोयाबीन.

सोयाबीन को 'वेजिटेरियन मीट' भी कहा जाता है, क्योंकि यह उतना ही प्रोटीन देता है जितना नॉन-वेज फूड से मिलता है. इसलिए डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट इसे रोजमर्रा की डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. इस आर्टिकल में हम ये जानेंगे कि प्रोटीन के पोषक तत्व क्या हैं, इससे क्या-क्या फायदे मिलते हैं और इसे किस तरह डाइट में शामिल किया जा सकता है.

सोयाबीन में क्या-क्या पोषक तत्व होते हैं?

सोयाबीन सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बल्कि कई अहम पोषक तत्वों का बड़ा स्रोत है. प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6 और B12, मैग्नीशियम और पोटैशियम पाए जाते हैं. इन सभी पोषक तत्वों की वजह से सोयाबीन शरीर को ऊर्जा, हड्डियों की मजबूती और बेहतर मसल रिकवरी देता है.

दूसरे फूड की तुलना में सोयाबीन कितना ताकतवर?

अंडा- एक अंडा करीब 100 ग्राम का होता है और उसमें 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है.

दूध- 100 ग्राम दूध में 3.4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है.

मांस- 100 ग्राम मांस में आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है.

सोयाबीन- 100 ग्राम सोयाबीन में 36.5 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है.

सोयाबीन खाने के जबरदस्त फायदे

डायबिटीज कंट्रोल करने में मददगार- इसमें मौजूद पोषक तत्व शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देते और इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करते हैं. हड्डियों को मजबूत बनाता है- कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से यह कमजोर हड्डियों वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है. वजन घटाने में मददगार- उच्च प्रोटीन और फाइबर भरी डाइट भूख कम करती है और फैट बर्न तेजी से होता है. यही वजह है कि यह वजन घटाने में मदद करता है. दिल की सेहत के लिए अच्छा- सोयाबीन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर संतुलित रखता है. यह दिल की सेहत बढ़िया रखता है. कैंसर का खतरा कम कर सकता है- सोयाबीन में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स सेल डैमेज से बचाते हैं. यह कैंसर का खतरा कम करने में मदद कर सकता है. सोयाबीन का सेवन नर्व्स को मजबूत करके मेमोरी और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है. इसके साथ ही आयरन और प्रोटीन की वजह से बाल टूटना कम करता है और स्किन को हेल्दी बनाता है.

रोज कितना सोयाबीन खाएं?

अब सवाल ये है कि आप कितना सोयाबीन खा सकते हैं. तो दिन में करीब 100 ग्राम इसे लिया जा सकता है. इससे लगभग 36.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है. जिम करने वालों या प्रोटीन की कमी वाले लोगों के लिए यह बेहद फायदेमंद. है. यह वेजिटेरियन्स के लिए बढ़िया विकल्प है, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है. मतलब इसमें 9 जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, जो मसल्स बनाने और टूटे फाइबर को रिपेयर करने में जरूरत होते हैं. वर्कआउट के बाद मांसपेशियां टूटती हैं. सोयाबीन उन्हें ठीक करने और नई मसल्स बनाने में मदद करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.